Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что еще не говорил с российским лидером Владимиром Путиным, но допускает такую возможность. Об этом он заявил в интервью NBC News.
"Я думаю, мы поговорим", - сказал он об общении с Путиным.
Трамп также сообщил о своих телефонных разговорах с Харрис и президентом Джо Байденом после выборов.
"Очень приятные звонки, очень уважительные в обоих направлениях", - сказал Трамп, описывая разговоры, добавив, что Харрис "говорила о переходе, и она сказала, что хотела бы, чтобы он прошел как можно более гладко, с чем я, конечно, согласен".
Трамп сказал, что они с Байденом по телефону договорились пообедать вместе "очень скоро".
Трамп рассказал, что после победы на выборах он уже говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не раскрыл дополнительных подробностей об этом разговоре.
Владимир Путин может пообщаться с Дональдом Трампом, победившим на выборах в США, еще до его инаугурации в январе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом Песков подчеркнул, что Россия не станет делать первый шаг, потому что, по его словам, "не Москва, а Вашингтон виновен в разрыве отношений".
Заявления Путина о победе Трампа
Президент России Владимир Путин дал первый комментарий по поводу победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и поздравил его.
По словам российского президента, на него произвело большое впечатление то, как Трамп вел себя во время покушения во время предвыборной кампании: "Он мужественным человеком оказался".
По мнению Путина, во время первого президентского срока Трампа "затравили совсем".
"Я не знаю, что сейчас будет происходить", - продолжил он и напомнил о заявлениях Трампа о готовности "способствовать завершению украинского кризиса".
Он не планирует звонить Трампу, хотя не считает это "зазорным".