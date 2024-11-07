В Кремле заявили, что готовы к телефонному разговору с Трампом.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что еще не говорил с российским лидером Владимиром Путиным, но допускает такую возможность. Об этом он заявил в интервью NBC News.

"Я думаю, мы поговорим", - сказал он об общении с Путиным.

Трамп также сообщил о своих телефонных разговорах с Харрис и президентом Джо Байденом после выборов.

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"Очень приятные звонки, очень уважительные в обоих направлениях", - сказал Трамп, описывая разговоры, добавив, что Харрис "говорила о переходе, и она сказала, что хотела бы, чтобы он прошел как можно более гладко, с чем я, конечно, согласен".

Трамп сказал, что они с Байденом по телефону договорились пообедать вместе "очень скоро".

Трамп рассказал, что после победы на выборах он уже говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не раскрыл дополнительных подробностей об этом разговоре.

Владимир Путин может пообщаться с Дональдом Трампом, победившим на выборах в США, еще до его инаугурации в январе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом Песков подчеркнул, что Россия не станет делать первый шаг, потому что, по его словам, "не Москва, а Вашингтон виновен в разрыве отношений".

Заявления Путина о победе Трампа

Президент России Владимир Путин дал первый комментарий по поводу победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и поздравил его.

По словам российского президента, на него произвело большое впечатление то, как Трамп вел себя во время покушения во время предвыборной кампании: "Он мужественным человеком оказался".

По мнению Путина, во время первого президентского срока Трампа "затравили совсем".

"Я не знаю, что сейчас будет происходить", - продолжил он и напомнил о заявлениях Трампа о готовности "способствовать завершению украинского кризиса".

Он не планирует звонить Трампу, хотя не считает это "зазорным".

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