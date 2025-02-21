Французский журнал распространил довольно сомнительный, но громкий "инсайд".

Президент США Дональд Трамп, вероятно, посетит Москву на 9 мая и примет участие в торжественных мероприятиях. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет французский журнал Le Point.

Издание отмечает, что в этом году исполняется 80 лет со дня окончания войны в Европе. Поэтому участие президента США в московских торжествах должно стать неким подтверждением тезисов российской пропаганды, которая приравнивает Украину к нацистам. То есть через 80 лет после победы над немецкими нацистами Путин хочет отпраздновать "победу" над другими нацистами, отмечают авторы публикации.

Подобный визит президента США в Москву на самом деле уже имеет прецедент, пишет французское издание. В 1995 году Билл Клинтон ответил на приглашение Бориса Ельцина и принял участие в московских торжествах на 9 мая, несмотря на тогдашние разногласия между США и РФ по Боснии, Ирану и вопросам расширения НАТО.

Видео дня

"9 мая 2025 года, если новое американо-российское соглашение состоится, если ничто не помешает приглашению Трампа, чашу символически выпьют до основания европейцы, которые будут наблюдать на своих экранах за парадом российских войск, которым салютует американский президент", - пишет Le Point.

Отношение Трампа к России

Как писал УНИАН, после телефонного разговора с Владимиром Путиным на прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что "верит" заверениям российского диктатора в том, что тот якобы хочет мира с Украиной. При этом Трамп не сказал, что же именно мешает Путину положить конец войне, которую сам же Путин и начал.

Сегодня Трамп заявил, что Путин мог бы захватить всю Украину, если бы хотел. По мнению Трампа, тот факт, что Россия до сих пор не оккупировала всю Украину, якобы подтверждает желание Путина заключить мирное соглашение.

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