Он также в очередной раз сказал, что если бы он возглавлял Белый дом в то время, полномасштабного вторжения РФ в Украину бы не было.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя свой разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, заявил что верит в желание кремлевского правителя завершить полномасштабную войну, которую его государство уже почти три года ведет против Украины.

"Я верю ему. Я верю, что он хочет мира. Я знаю его очень хорошо и думаю, он хочет мира. Думаю, он сказал бы мне, если бы это было не так. Я верю, что он хотел бы видеть, как что-то происходит – я доверяю ему в этом вопросе", – заявил он во время общения с журналистами.

Американский президент также в очередной раз повторил свои слова о том, что война в Украине не должна была бы начаться, а частичная вина за это лежит на предыдущем президенте США – Джо Байдене.

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"Я не вижу ни одного варианта, при котором страна в положении России могла бы позволить Украине вступить в НАТО. Просто не вижу, как это возможно. И еще задолго до Путина Россия была категорически против этого. Думаю, что это одна из причин, по которым началась война – потому что Байден заявил, что Украина может присоединиться к НАТО. Он не должен был этого говорить. Как только он это сказал, я подумал: теперь будет война. И я оказался прав", – заявил Трамп.

Он также в очередной раз сказал, что если бы он возглавлял Белый дом в то время, полномасштабного вторжения РФ в Украину бы не было:

"Когда Байден заявил, что Украина может вступить в НАТО, я подумал, что это была очень глупая вещь. А его слова о "незначительном вторжении", будто это нормально, если Россия совершит небольшую агрессию, были просто невероятно глупыми".

Разговор Путина и Трампа: что пишут в мировых СМИ

12 февраля состоялся разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Прямой контакт между лидерами США и России состоялся впервые за несколько лет. В Европе были ошеломлены, узнав об этом звонке, а некоторые из чиновников заявили, что он, похоже, сигнализирует о том, что Трамп сдает Украину.

Кроме того, этот разговор уже активно сравнивают с Мюнхенским соглашением 1938 года, по которому Британия и Франция отдали Гитлеру часть Чехословакии, не спрашивая мнения Праги. Один из представителей Минобороны Британии заявил, что на месте украинцев передал бы Трампу "тот же месседж, что и те, кто был на острове Змеином", говоря об известной фразе, которой был задан "курс" российскому военному кораблю.

FT пишет, что Трамп и Путин попытаются обеспечить прекращение огня до Пасхи или 9 мая, поскольку правитель РФ "захочет заключить соглашение в знаменательный день".

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