В интересах Америки помогать Украине, а не России отмечает американский конгрессмен.

Америка должна поддержать европейскую миротворческую миссию в Украине после войны и в целом поддерживать Киев, а не флиртовать с Кремлем. Об этом в авторской статье для The New York Times пишет член комитета Палаты представителей республиканец Дон Бейкон, имеющий чин бригадного генерала ВВС в отставке.

"В последние недели слишком много моих коллег-республиканцев - в том числе господин Трамп - вели себя с Россией в бархатных перчатках, избегая называть откровенно незаконной войну господина Путина и даже обвиняли Украину в ее развязывании", - пишет он.

Бейкон отмечает, что Республиканская партия должна противостоять экспансионизму Путина и поддерживать суверенитет Украины. И начать надо с признания того, что Россия исторически стремилась покорить Украину, пишет республиканец.

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Также Бейкон напоминает о Будапештском меморандуме, который Россия нагло нарушила в 2014 году, а Запад бесстыдно проигнорировал свои обязательства. По мнению конгрессмена, отсутствие жесткой реакции вдохновило Путина уже на полномасштабную агрессию 2022 года.

Учитывая это республиканец считает, что Америка имеет моральный долг продолжать оказывать помощь Украине, пока Россия не согласится на честные и справедливые мирные переговоры.

"И если Украину попросят уступить территорию России, Соединенные Штаты должны быть готовы предоставить усиленную помощь в сфере безопасности и поддержать военное присутствие в Украине под руководством Европы. Иначе мы не можем верить, что господин Путин сдержит свое слово", - пишет Бейкон.

В своей статье республиканец пытается объяснить американцам, почему для США важно помогать Украине. Он видит в этом не только моральный долг, но и практический интерес.

"Неспособность противостоять хулиганам приводит лишь к большим и более дорогим конфликтам. Если господин Путин добьется успеха, это подбодрит другие авторитарные режимы - такие как Китай, Иран и Северная Корея - прибегнуть к подобным агрессивным действиям против своих соседей. Это может спровоцировать ряд конфликтов, которые будут угрожать американским интересам и глобальной стабильности", - пишет он, напоминая также о печальном опыте игнорирования Америкой предпосылок Второй мировой войны.

Политика Трампа в отношении войны в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Трамп начал подозревать, что Путин водит его за нос. На прошлой неделе президент США признал, что хозяин Кремля тянет время вместо того, чтобы просто согласиться на перемирие. А уже через несколько дней после этого Трамп сказал, что он "очень зол" на Россию из-за нежелания согласиться на прекращение огня в Украине.

Впрочем сегодня Трамп снова заверил, что доверяет Путину.

Вместе с тем Трамп пригрозил большими проблемами Украине, если Киев не согласится на кабальные условия "соглашения о ресурсах", которое уже два месяца является камнем преткновения в украинско-американских отношениях.

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