Париж и Лондон пытаются расширить коалицию без четких гарантий безопасности со стороны США.

Британия и Франция не способны убедить другие европейские страны направить миротворческие войска в Украину без военной поддержки США. Пока о готовности послать свои войска в Украину твердо заявили лишь сами Лондон с Парижем. Другие страны пока не решаются к ним присоединиться из-за возрастающих сомнений в желании США гарантировать поддержку миротворческой миссии, пишет The Wall Street Journal.

Президент франции Эммануэль Макрон созвал встречу в четверг, на которую собралась 31 страна, включая Канаду и Австралию, с конкретной целью укрепить военную помощь Украине и определить, какие гарантии безопасности европейские страны готовы предложить Киеву.

Однако после многочасовых переговоров ни одна страна не взяла на себя публичное обязательство направить войска, отмечает WSJ. Макрон лишь позже сообщил, что несколько стран в частном порядке выразили готовность направить миротворцев в Украину.

Видео дня

При этом центральное место в опасениях европейских стран занимает вопрос о том, сыграют ли США какую-то роль в поддержке европейского контингента, если он подвергнется нападению со стороны России.

"Я хотел бы, чтобы американцы участвовали в наших переговорах", - сказал Макрон. "Но мы должны быть готовы к ситуации, когда они, возможно, не присоединятся к нам".

Как пишет WSJ, французские и британские чиновники рассматривают план по введению войск как средство обеспечить себе место за столом переговоров с Россией:

"Размещая войска в Украине, Франция и Великобритания стремятся сдержать будущие российские атаки и одновременно продемонстрировать Вашингтону, что Европа готова взять на себя бремя обеспечения безопасности Украины".

При этом французские чиновники уверены в том, что европейские страны предоставят морские и воздушные средства, которые они планируют добавить к любым войскам на земле. Однако больше вопросов вызывает поиск достаточного количества войск для размещения на суше.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что крайне важно, чтобы Вашингтон поддержал любое развертывание, хотя при этом остается неясным, будет ли заключено соглашение о мире или прекращении огня, которое позволит отправить войска.

В Лондоне изучают несколько сценариев - от прекращения огня до полномасштабного мирного договора. Но все они в той или иной степени зависят от поддержки США.

"Даже пауза в боевых действиях на линии фронта потребует от американских спутников мониторинга в режиме реального времени. Французские и британские официальные лица заявили, что им также нужны американские системы противоракетной обороны для поддержки любых войск, которые они разместят в Украине, а также материально-техническая поддержка, такая как дозаправка в воздухе и транспортные самолеты для перевозки войск", - пишет WSJ.

Миротворцы в Украине

Как сообщалось ранее, во Франции рассматривают вариант развертывания миротворческих сил после войны в центральной части Украины вдоль реки Днепр. Об этом СМИ сообщил французский чиновник, ознакомленный с закрытыми дискуссиями.

В то же время Reuters писал, что Европа "отступила" от идеи отправить миротворцев в Украину. По словам одного европейского дипломата, идея отправки войск была привлекательной, "когда Украина была в лучшем положении", но в нынешней ситуации европейцы будут искать альтернативу миротворческой миссии.

Вас также могут заинтересовать новости: