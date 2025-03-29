Аналитики отметили, что многие из деталей соглашения Украине будет сложно принять. Они констатировали, что поддержка Украины не входит в повестку дня этой администрации, как это было у Байдена.

Администрация президента США Дональда Трампа ждет от Украины быстрого подписания нового соглашения о полезных ископаемых.

Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), новая договоренность предоставит Вашингтону широкие полномочия над экономикой Украины, однако проблема в том, что украинская сторона наверняка не сможет принять эти условия.

Издание отметило, что несоответствие в ожиданиях грозит настроить США и Украину на новый виток конфликта по поводу того, что Трамп может получить в обмен на поддержку Киева в войне с РФ.

Видео дня

"Украинцы не могут отказаться от всего своего экономического суверенитета просто так", - отметил юрист Дэниел Билак.

Издание в связи с этим напомнило, что в начале февраля Трамп заявил, что не против был бы заполучить украинские полезные ископаемые, а сейчас дело дошло до того, что его желание переросло в план США по извлечению прибыли из украинских экономических проектов в области металлов, нефти, газа и других природных ресурсов, а также инфраструктурных проектов, включая порты и трубопроводы.

55-страничный проект, с копией которого ознакомилось издание, направлен на взыскание с Украины миллиардов долларов помощи, полученной от США. Трамп считает, что США потратила на Украину $350 млрд, что значительно превышает оценки Украины - около $100 млрд.

Новый проект соглашения, отправленный в Киев, предлагает создать ограниченное товарищество, зарегистрированное в Делавэре и названное "Инвестиционным фондом реконструкции США и Украины". Белый дом представил его как взаимовыгодное и способ укрепления связей.

"Сделка по ископаемым дает Украине возможность сформировать прочные экономические отношения с США, которые являются основой для долгосрочной безопасности и мира. Сделка поможет сделать Украину процветающей и отражает прошлые и нынешние обязательства США перед Украиной", - сказал представитель Совета нацбезопасности Джеймс Хьюитт.

Украина отреагировала осторожно и еще работает над официальным ответом.

Издане отметило, что и в новом проекте нет гарантий безопасности, которые Украина искала, но вместо этого поднимается вопрос о том, что страна должна вернуть США все потраченные на военную помощь деньги. WSJ подчеркнуло, что этого вопроса в предыдущей версии соглашения не было.

Аналитики отметили, что многие из деталей соглашения Украине будет сложно принять. Например, Фонд будет иметь право выбора по всем проектам в сфере природных ресурсов и инфраструктуры в Украине, для которых страна ищет инвесторов, как новых, так и существующих.

Эти проекты будут выплачивать прибыль в фонд, управляемый советом директоров, состоящим из трех представителей США и двух украинских, что по сути дает Вашингтону контроль над управлением фондом. Проекты фонда должны будут избегать экспорта критически важных металлов стратегическим конкурентам США.

В документе говорится, что деньги из фонда пойдут на погашение помощи, которую США оказали Украине после вторжения РФ. При этом в документе ни слова не говорится о том, сколько денег пойдет на восстановление самой Украины.

Кроме того, если Киев захочет найти других инвесторов для своих природных ресурсов, ему сначала придется представить проект совету фонда. В случае, если фонд откажется взять его, Украина не сможет предложить другим потенциальным инвесторам лучшие экономические условия.

Осторожность Украины вызвана тем, как сомнение Зеленского в первоначальном предложении спровоцировало падение отношений, которое завершилось жарким обменом мнениями в Белом доме. США прекратили военные поставки и обмен некоторой разведывательной информацией после встречи.

Рейчел Риццо, старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council в Вашингтоне, сказала, что вряд ли у Трампа есть план на случай, если Украина не подпишет сделку. "Похоже, что администрация в данный момент импровизирует, когда дело касается поддержки Украины. Есть намерение сильно давить на украинцев, чтобы заставить их подчиниться всему, чего хочет команда Трампа. Но поддержка Украины не входит в повестку дня этой администрации, как это было у Байдена", - констатировала она.

"Если Украина отвергнет эту версию сделки, Вашингтону придется вести переговоры с Киевом о новой. А после того, как Трамп признал, что РФ затягивает переговоры, высокопоставленные чиновники администрации Трампа стремятся не выглядеть слишком прокремлевскими", - заключило издание.

Требования Трампа к Украине

В начале месяца стало известно, что тактика Трампа в отношении Украины следует разработанному год назад плану. Решение США прекратить поставки оружия и разведданных Украине, а также ссора Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете вызвали волну возмущения у союзников.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина будет вынуждена отдать РФ часть своих земель в рамках любого мирного соглашения.

Вас также могут заинтересовать новости: