Трамп уверен, что Путин "не откажется от своего слова".

Президент США Дональд Трамп заявил, что он доверяет российскому лидеру Владимиру Путину и уверен, что тот не откажется от намерения заключить мирное соглашение в российско-украинской войне. Как пишет Politico, об этом Трамп сказал, выступая перед журналистами на борту самолета Air Force One.

"Я не думаю, что он откажется от своего слова. Вы говорите о Путине. Я не думаю, что он откажется от своего слова. Я знаю его уже давно. Мы всегда хорошо ладили", - заявил Трамп.

Ранее в интервью NBC News Трамп также выразил недовольство критикой Путина в адрес президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнув, что "был взбешен", когда Путин "начал подрывать авторитет Зеленского, потому что это происходит не в том месте, понимаете?"

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Он добавил, что "новое руководство означает, что у вас не будет сделки в течение длительного времени, верно".

В то же время Трамп заявил, что Путину придется заключить сделку с Зеленским.

"Некоторые из вещей, которые он сказал за последние день или два, имеют отношение к Зеленскому, потому что когда он считает Зеленского не заслуживающим доверия — он должен заключить с ним сделку, нравится он вам или нет. Так что я был недоволен этим. Но я думаю, что он будет вести себя хорошо", - отметил он.

При этом на данный момент Трамп сказал, что у него нет конкретного крайнего срока окончания войны, в который должен был бы уложиться Путин.

"Это психологический крайний срок. Если я решу, что они нас подталкивают, я не буду этому рад", — сказал он.

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Ранее Трамп заявил, что "зол" на Путина из-за его затягивания мирных переговоров и пригрозил усилить давление на Москву, если это продолжится. Также президент США заверил, что Путин знает о том, что его злят подобные действия российского диктатора. Тем не менее он подчеркнул, что сохраняет "очень хорошие отношения" с главой Кремля.

Кроме того, Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы хочет выйти из сделки по добыче полезных ископаемых и пригрозил ему за это "большими проблемами".

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