Эксперт отметила, что Азербайджан достиг всех своих целей.

Договоренности по завершению войны в Нагорном Карабахе – это победа азербайджанского оружия и фактически капитуляция Армении.

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Такое мнение в эфире канала "Украина 24" выразила экспертка-международница Юлия Осмоловская. Она отметила, что Азербайджан достиг всех своих целей.

"Это однозначно победа оружия. Здесь нет компромисса, победил Азербайджан, поскольку все требования, которые он выдвигал, цели, которые он ставил, всего он достиг. Подписание соглашения в таком виде считается капитуляцией Армении не только с позиции президента Азербайджана. Если послушать западных аналитиков, которые находятся на территории Карабаха, они квалифицируют это как капитуляцию", — сказала она.

По словам эксперта, Россию полностью устраивает сложившаяся ситуация.

"Происходило много "византийской дипломатии" — кулуарных вещей, которые мы не могли наблюдать. Армения рассчитывала, что Россия встанет на ее сторону, и когда Пашинян открыто обратился к президенту РФ, Россия сказала, что мы можем предоставить, только если боевые действия будут на наших территориях. Иными словами - разбирайтесь сами. Когда Россия впервые пыталась быть посредником при прекращении огня, это не удалось, и Россия была как бы в тени. Однако соглашение, которое было подписано ночью, не просто о прекращении огня, но и о мирном урегулировании, там должна быть третья сторона, рефери. Россия была приемлема и для азербайджанской стороны, чего не скажешь о Турции. Российскую сторону все устраивает в этой ситуации, они определяют это как свою победу", — сказала Осмоловская.

Эксперт рассказала, какими будут последствия заключенного мира.

"Будет политический кризис, и отставка Пашиняна неотвратима. Если на таких условиях подписывалось это соглашение, можно было заключить и до начала военных действий, потому что то, чего требовал Азербайджан, было заложено в основу резолюции Совета Безопасности ООН 1993 года, над чем пыталась работать Минская группа 28 лет, и это ни к чему не привело. У армянской стороны большое разочарование. Первая жертва должна быть сакральной, это можно квалифицировать как государственную измену, потому что добровольно, с точки зрения Армении, были отданы земли, которые ей принадлежат", — заявила она.

Война в Нагорном Карабахе: обострение осенью 2020 года

Очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном началась утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и провокациях.

В Армении заявили о наступлении ВС Азербайджана на Нагорный Карабах, объявив военное положение и всеобщую мобилизацию.

Обе стороны заявляли, что нанесли противнику страшные потери, насчитывающие сотни убитых и десятки уничтоженных единиц боевой техники. Все попытки добиться прекращения огня ранее терпели неудачу.

Договоренность о завершении войны в Карабахе

Вечером 9 ноября после серии военных успехов ВС Азербайджана и взятия стратегически важного города Шуша в Карабахе президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали заявление, в котором объявили о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с полуночи по московскому времени 10 ноября.

Согласно договоренностям, Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Республикой Армения, разворачивается миротворческий контингент Российской Федерации. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Проводится обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона.

Республика Армения до 15 ноября должна вернуть Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не затрагивать город Шуша.

По согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.

Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Справка. В войне за Нагорный Карабах в 1991-1994 годах погибли около 30 тысяч человек. Тогда Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и 7 прилегающими районами, которые армянские силы называли «буферной зоной».

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Автор: Андрей Василюк