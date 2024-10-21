Труп Голенкова нашли в яблоневом саду села под Брянском.

В России ликвидировали военного преступника Дмитрия Голенкова - пилота 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка ВКС РФ (в/ч 33310), который базируется на аэродроме "Шайковка" и имеет на вооружении бомбардировщики Ту-22М3.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, труп Голенкова с проломленной головой нашли утром 20 октября в яблоневом саду села Супонево под Брянском.

"Военный преступник занимал должность начальника штаба российской авиационной эскадрильи. Причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам", - отметили в ГУР.

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В частности, Голенков причастен к удару по торговому центру "Амстор" в городе Кременчуг Полтавской области. В момент атаки 27 июня 2022 года в ТЦ находились около 1000 человек. В результате военного преступления тогда погибло 22 человека, десятки получили ранения".

Также Голенков ответственен за ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года, когда погибло 46 гражданских украинцев, среди них - 6 детей.

"Тело российского военного преступника Дмитрия Голенкова обнаружили с множественными травмами головы, причиненными, вероятно, молотком. ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление будет справедливое возмездие", - добавили в разведке.

Потери РФ на войне - последние новости

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери россиян в личном составе с 24 февраля 2022 по 21 октября 2024 года ориентировочно составляют около 680230 человек (+1710 за минувшие сутки).

Недавно стало известно, что на войне в Украине ликвидировали оккупанта-отца 14 детей. Он подписал контракт когда в регионе подняли выплату за контракт с Минобороны до миллиона рублей.

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