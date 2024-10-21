Потери россиян в войне в Украине перевалили за 680 тыс личного состава.

Общие боевые потери россиян в личном составе с 24 февраля 2022 по 21 октября 2024 года ориентировочно составляют около 680230 человек (+1710 за минувшие сутки). Такие данные обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

С начала широкомасштабного вторжения также уничтожено много техники захватчиков:

танков - 9071 (+24) единицы,

боевых бронированных машин - 18175 (+64),

артиллерийских систем - 19589 (+24),

средств ПВО - 979 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17333 (+46)

автомобильной техники и автоцистерн - 27034 (+47),

специальной техники - 3479 (+3)

Также враг потерял 1232 РСЗО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров, 1 подводную лодку.

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Ситуация на фронте - последние новости

В последнее время враг больше всего атакует на Покровском и Кураховском направлениях. Согласно данным мониторингового проекта DeepState, российские оккупанты захватили село Желанное Второе Покровского района Донецкой области Украины и продвинулась в Вишневом, Горняке, возле Ольговки и Любимовки.

Силы обороны Украины также продолжают ведение операции на Курском направлении. По словам военнослужащего ВСУ, политолога Кирилла Сазонова, там сейчас очень тяжелая обстановка, бои продолжаются постоянно". Он сказал, что ситуация меняется очень динамично, маленькие участки территории постоянно переходят "из рук в руки".

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