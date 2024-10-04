Как узнали журналисты, раньше его звали Владимир Голуб, затем он сменил имя на другое - Авраам Израилевич Мэлех, и стал давать еврейские имена и своим детям.

На войне в Украине ликвидировали оккупанта-отца 14 детей. Он подписал контракт когда в регионе подняли выплату за контракт с Минобороны до миллиона рублей.

Прощание с Авраамом Мэлехом прошло в Елабуге, куда недавно переехала его семья. Как выяснила "НеМосква", у него 11 детей от первого брака и трое от второго. Старшей дочери 22 года, младшему сыну 9 месяцев. 11 из его детей ­­- несовершеннолетние.

Контракт 44-летний Авраам заключил в июле 2024 года. В начале июля власти Татарстана подняли единовременную выплату до миллиона рублей, а также провели вербовочный телемарафон, а уже в сентябре Мэлех был ликвидирован.

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Как узнали журналисты, раньше его звали Владимир Голуб, затем он сменил имя на другое - Авраам Израилевич Мэлех, и стал давать еврейские имена и своим детям.

Отмечается, что последнее время Мэлех увлекался спортом, завел Тикток, а также выкладывал видео из спортзала на Ютубе. Последний видеоролик он опубликовал 19 июля - это день подписания контракта. На нем он с новой женой отмечает заключение брака.

Война в Украине - потери РФ

Силы обороны Украины за сутки 2 октября ликвидировали около 1150 оккупантов. Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабной войны ориентировочно составляют около 656710 человек личного состава.

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