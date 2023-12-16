Он оказывал помощь ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, а сейчас участвует в реорганизации его бизнес-империи в Африке.

Один из руководителей крупнейшей когда-то финансовой компании Германии, по всей видимости, около десятилетия был российским шпионом. Он помогал российским спецслужбам переводить через нее деньги для финансирования подпольной деятельности. Кроме того, компания обслуживала спецслужбы Германии; собирая информацию о платежах по картам их сотрудников, директор мог передавать эту информацию в Москву, позволяя отслеживать их перемещения и встречи. Он также оказывал помощь ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, а сейчас участвует в реорганизации его бизнес-империи в Африке.

The Wall Street Journal со ссылкой на представителей западных разведывательных органов и служб безопасности рассказывает тайную историю Яна Марсалека, директора по операционной деятельности платежной системы Wirecard. Она конкурировала с PayPal, обрабатывая платежи для четверти миллиона корпоративных клиентов на $140 млрд в год, входила в фондовый индекс DAX и какое-то время даже превосходила по рыночной капитализации немецкие банки. Когда же выяснилось, что из Wirecard пропал 1,9 млрд евро, Марсалек бежал в Москву и стал одним из самых разыскиваемых людей в мире. Его обвиняют в краже миллионов евро.

"После многочисленных международных расследований представители разведывательных, полицейских и юридических органов нескольких стран говорят, что 43-летний уроженец Австрии использовал обанкротившуюся теперь платежную компанию, чтобы незаконно помогать российским разведслужбам переводить деньги с целью финансирования тайных операций в разных странах", – пишет WSJ.

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По информации источников газеты, Марсалек работал и на военную разведку ГРУ (Главное управление Генштаба ВС РФ), и на Службу внешней разведки (СВР). С его помощью они переводили деньги агентам, осведомителям, военным подрядчикам, переправляли средства в зоны конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке, а также финансировали секретные проекты, такие как покупка оружия, говорят представители западных разведок.

Кроме того, Марсалека подозревают в сборе информации о клиентах Wirecard, прежде всего сотрудниках внешней разведки BND и Федерального управления уголовной юстиции (BKA, аналог американской ФБР). По словам представителей разведки, им пришлось менять личности некоторых людей, информация о которых могла через него попасть к российским спецслужбам. BND и BKA использовали кредитные карты и банковские счета Wirecard для своих агентов за рубежом, а также для оплаты услуг осведомителей внутри Германии и за ее пределами. К моменту банкротства компания обрабатывала треть платежей по картам, которые BKA использовала для выплат осведомителям.

Реальные личности агентов не связаны с подпольными банковским счетами, поэтому в Москву могла попасть лишь ограниченная информация, уверяют работники немецких спецслужб. Однако Марсалек заставлял сотрудников Wirecard собирать информацию о клиентах в нарушение правил о ее защите, рассказывали прокурорам бывшие менеджеры компании.

Российские шпионы в Европе

Британские следователи обвиняют Марсалека в том, что в 2020–2023 годах он руководил сетью из пяти болгар - российских агентов. У них были поддельные документы, они вели слежку за различными людьми и помогали российским спецслужбам похищать их - как в Великобритании, так и в других странах. Агенты арестованы и ожидают суда.

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