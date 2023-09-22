Расследование в отношении пятерых болгар ведет Управление по борьбе с терроризмом.

Королевская прокуратура Великобритании предъявила обвиненя в шпионаже в пользу России пятерым гражданам Болгарии. Обвиняемые Орлин Русев, Бизер Джамбазов, Иван Стоянов, Катрин Иванова и Ваня Габерова в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года собирали информацию, которая могла представлять угрозу безопасности и интересам Великобритании, говорится в сообщении ведомства.

В феврале 2023 года троим из них - Русеву, Джамбазову и Ивановой - были предъявлены обвинения в хранении фальшивых документов. По информации, представленной следствием, Орлин Русев играл координирующую роль и служил связующим звеном при сборе информации, пишет Sky News.

Также есть предварительные сведения о его участии в создании фальшивых документов. Согласно данным центра "Досье", Русев владел компанией, специализирующейся на перехвате сигналов, и предоставлял оборудование для слежки информатору спецслужб России Яну Марсалеку.

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Расследование в отношении пятерых болгар ведет Управление по борьбе с терроризмом. Судебное разбирательство по их делу запланировано на 26 сентября в Вестминстерском суде.

Задержание болгар-шпионов в Британии

Ранее об их уголовном преследовании официально не сообщалось, при этом BBC News в августе писала о задержании Русева, Джамбазовой и Ивановой по делу о шпионаже в пользу РФ.

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