В Берлине судят полковника Бундесвера, который возглавлял отдел безопасности Федеральной разведслужбы Германии.

В шестой коллегии Высшего суда Берлина начался процесс над 52-летним полковником бундесвера Карстеном Л. Он возглавлял отдел безопасности Федеральной разведывательной службы Германии (BND).

Его обвиняют в госизмене и разглашении гостайн российским спецслужбам. Вместе с ним судят торговца алмазами и экс-рядового бундесвера Артура Э. Процесс продлится как минимум до лета. За это время планируется провести 51 заседание. К делу привлечены 40 томов документов, пишет BILD.

По версии следствия, обвиняемые продали ФСБ ключевые разведданные о войне в Украине. За это они получили более 800 000 евро. По информации BILD, в BND это считают одним из самых серьёзных случаев госизмены в истории ФРГ, степень ущерба не поддаётся измерению. Карстена Л. арестовали в Берлине 21 декабря 2022 года. За предателем в BND охотились неделю, решающая информация поступила от спецслужб дружественного государства.

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Как пишет Spiegel, сначала Карстен Л. получил доступ к закрытому чату наёмников ЧВК "Вагнер", сделал скриншоты и передал их ФСБ. Затем он так же сделал 73 страницы скриншотов внутренних чатов BND. Артур Э. отвёз их в Москву и получил за это деньги.

Карстен Л. отказывается давать показания. По информации BILD, он продолжает получать от государства зарплату в 7613 евро месяц. Коллеги считают, что на предательство его подтолкнуло несогласие с миграционной и экономической политикой властей Германии.

Российские шпионы в Европе

Королевская прокуратура Великобритании предъявила обвиненя в шпионаже в пользу России пятерым гражданам Болгарии. Обвиняемые Орлин Русев, Бизер Джамбазов, Иван Стоянов, Катрин Иванова и Ваня Габерова в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года собирали информацию, которая могла представлять угрозу безопасности и интересам Великобритании, говорится в сообщении ведомства.

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