Он призывает оказать Украине помощь.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что отказ предоставлять Украине военную помощь может привести к значительным территориальным потерям страны в этом году.

На слушаниях в специальном комитете по разведке америкнаського Сената он рассказал, что недавно совершил 10-й визит в Украину. По оценке ЦРУ, с дополнительной помощью Украина сможет удерживать свои позиции на линии фронта до конца 2024 года и в начале следующего, что позволит ей "вести переговоры с более сильных позиций", добавил Бернс.

"Думаю, что без дополнительной помощи в 2024 году мы увидим "еще больше Авдеевок" в Украине. И это, как мне кажется, было бы огромной исторической ошибкой для Соединенных Штатов", - подчеркнул директор ЦРУ.

Что известно о потере Авдеевки:

В ночь на 17 февраля Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский объявил о выходе украинских войск из Авдеевки, которую они героически обороняли.

В командовании оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" отметили, что украинские силы после выхода из города заняли оборону на определенных рубежах.

По данным The New York Times, сейчас наступление российских оккупационных войск на этом направлении застопорилось, однако захватчики сохраняют инициативу на поле боя.

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