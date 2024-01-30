Он считает, что России надо показать, какую высокую цену она платит за свое нападение.

Для Соединенных Штатов Америки выход из войны и прекращение помощи Украине стало бы автоголом исторического масштаба. Такое мнение высказал директор ЦРУ Уильям Бернс в свои колонке для Foreign Affairs.

По его словам, зацикленность Путина на контроле над Украиной и ее выбором не стоит недооценивать. "Он считает, что без этого контроля Россия не может быть великой державой, а он не может быть великим российским лидером", - пишет Бернс.

Глава Центрального разведывательного управления считает, что репрессивная хватка Путина вряд ли ослабнет в ближайшее время, однако война в Украине постепенно разъедает его власть. По его мнению, 2024 год будет тяжелым для фронта, а также станет испытанием на прочность, "последствия которого выйдут далеко за пределы героической борьбы страны за свободу и независимость".

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"Возобновляя российское оборонное производство - с помощью критически важных компонентов из Китая, а также оружия и боеприпасов из Ирана и Северной Кореи - Путин продолжает делать ставку на то, что время на его стороне, что он может разгромить Украину и истощить ее западных сторонников. Задача Украины состоит в том, чтобы подорвать высокомерие Путина и продемонстрировать высокую цену для России продолжения конфликта, не только достигая прогресса на фронте, но и нанося более глубокие удары в тылу и достигая стабильных успехов в Черном море", - пишет Бернс.

Директор ЦРУ считает, что после этого Путин может снова начать угрожать миру ядерным оружием. По его мнению, глупо полностью отвергать риски эскалации, однако так же глупо чрезмерно запугиваться.

Настоящим ключом к успеху Бернс называет сохранение помощи Украины от Запада. "При менее чем пяти процентах оборонного бюджета США, это относительно скромные инвестиции, которые приносят значительную геополитическую выгоду США и заметные прибыли для американской промышленности. Продолжение поставок вооружений поставит Украину в более сильную позицию, если появится возможность для серьезных переговоров. Это дает шанс обеспечить долгосрочный выигрыш для Украины и стратегический проигрыш для России", - добавил он.

Проблемы с помощью от США: последние новости

Как известно, конгрессмены уже длительное время не могут договориться о дополнительной помощи Украине. Республиканцы требуют, чтобы Белый дом согласился на иммиграционную реформу, прежде чем они одобрят финансирование этой помощи.

У президента Джо Байдена неоднократно заявляли, что эта помощь является критической для украинского войска и способности Украины сопротивляться оккупационной армии РФ.

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