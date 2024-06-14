Таким образом Северная Корея помогает РФ с оружием для войны в Украине.

Северная Корея отправила в РФ контейнеры, в которых могут быть 5 миллионов артиллерийских снарядов. Однако во время визита в Пхеньян российский диктатор Владимир Путин, вероятно, захочет получить еще больше. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик в интервью Bloomberg News.

По его словам, Сеул обнаружил по меньшей мере 10 тысяч морских контейнеров, которые были отправлены из Северной Кореи в РФ, в которых может быть до 4,8 млн артиллерийских снарядов, схожих с теми, которыми Путин атаковал Украину.

"Ожидается, что Путин будет стремиться к более тесному сотрудничеству с Северной Кореей в сфере безопасности, особенно в сфере военных поставок, таких как артиллерийские снаряды, которые необходимы для того, чтобы воспользоваться шансом на победу", - подчеркнул Шин Вонсик.

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Министр отметил, что Северная Корея также направила десятки баллистических ракет для РФ, чтобы помочь напасть на Украину. В обмен на это Россия предоставила Северной Корее технологии, благодаря которым страна сможет реализовать планы по развертыванию спутников-шпионов и обычных вооружений, таких как танки и самолеты.

Как сообщила южнокорейская газета DongA Ilbo, Путин совершит визит в КНДР уже на следующей неделе. Эта поездка станет первой с июля 2000 года и вызовет беспокойство со стороны США и их союзников относительно поставок оружия, которые помогли Кремлю осуществить нападение на Украину.

"Боеприпасы, присланные Северной Кореей после встречи Путина и Кима в России в сентябре, которая привела к активизации торговли между соседями, вероятно, значительно превысили те, что были направлены США и Европейским Союзом. Это позволило кремлевским войскам обстреливать Украину, поскольку они были вынуждены нормировать боеприпасы из-за сокращения поставок, а оказание помощи было заблокировано в Конгрессе США", - напомнили в Bloomberg.

В свою очередь на спутниковых снимках можно увидеть, как Пхеньян готовится к визиту Путина, передает сеульская специализированная служба 38 North. На снимках видно строительство на площади Ким Ир Сена в центре Пхеньяна, что свидетельствует о подготовке к военному параду. Также самолеты, которые припаркованы в главном аэропорту Пхеньяна, были перемещены на взлетно-посадочную полосу, скорее всего, чтобы подготовить объект к приему российского диктатора.

Сотрудничество между КНДР и Россией - последние новости

Как писал УНИАН, РФ отправила экспертов в Северную Корею для помощи в запуске спутников-шпионов. Также сообщалось, что Пхеньян увеличил количество испытаний двигателей, чтобы соответствовать их "высоким" стандартам.

В свою очередь СМИ предупреждали, что лидер КНДР Ким Чен Ын приказал своей армии модернизировать артиллерию, что может свидетельствовать об усилении поддержки для России. В то же время в Южной Корее заявили, что занимаются расследованием информации о том, что северокорейские 122-мм артиллерийские снаряды, которые были изготовлены в 1970-х годах, поставлялись в РФ для ведения войны в Украине.

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