Washington Post: США могли бы укрепить армию Украины, чтобы наказать Россию за поведение в Афганистане

Узнав от разведки о том, что Москва платит за убийства американцев, Вашингтон обычно сделал бы несколько традиционных шагов.

В вопросе относительно России и Афганистана наверняка можно сказать одно: был целый поток разведывательных данных, которые указывали на то, что Россия предлагала вознаграждения боевикам, связанным с "Талибаном", за убийства солдат США на афганской территории.

Все остальное в этой истории спорно: считают ли разведывательные управления такие данные надежными, когда именно президент США получил эту информацию, обсуждали ли чиновники разведывательные данные о вознаграждениях и предлагали ли они Дональду Трампу сделать что-то в ответ. Вместо того, чтобы вступать в дебаты о вещах, которых наверняка никто не знает сейчас, можно сказать, что произошло бы, если бы "нормальная" администрация в Вашингтоне получила такой поток разведывательных данных. Об этом на страницах Washington Post пишут бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл и заместитель министра обороны США по вопросам разведки Майкл Викерс.

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Они уточняют, что "нормальной" реакцией называют действия шести администраций, в которых они работали. Сырые разведывательные данные быстро попали бы в "Ситуационную комнату" Белого дома, где ее раздали бы уполномоченным чиновникам включительно с советником президента США по национальной безопасности.

"Как только станет известно, что именно россияне делают, каждый советник по национальной безопасности, с которыми мы работали, сразу же сообщил бы об этом президенту. Параллельно аналитики разведывательных управлений проводили бы оценку информации. Как и советник по национальной безопасности, главы разведывательных управлений тоже донесли бы проблему до президента еще до завершения работы аналитиков, сказав что-то вроде: "Господин президент, у нас есть информация, которая говорит о том, что Россия, возможно, предлагает вознаграждение бойцам "Талибана" за убийство наших солдат в Афганистане. Мы тщательно проверяем информацию и скоро предоставим выводы аналитиков". Эти выводы появились бы в ежедневных президентских брифингах", - объясняют авторы.

Оценивая информацию, придав ей высокий приоритет, аналитики сделали бы два возможных вывода: действительно ли Россия предлагала вознаграждение за убийство американцев и какой уровень уверенности в этом - высокий, средний или высокий. Но если бы информация о российских выплатах боевикам "Талибана" приобрела хоть какой-то уровень уверенности аналитиков, эта информация попала бы в ежедневные брифинги для президента.

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Если бы аналитики решили, что Россия ничего не платит террористам, упоминаний в брифингах не было бы. А начальники разведывательных управлений обратились бы к президенту, сказав что-то такое: "Господин президент, помните, мы говорили вам, что россияне возможно платят вознаграждения боевикам в Афганистане за убийство американцев. Мы проверили информацию и пришли к выводу, что она не надежная. Впрочем, мы будем пристально следить за этим направлением".

Если данные все же попали бы в президентские брифинги, начальники разведывательных управлений США проинформировали бы Конгресс. Политические дискуссии об ответе начались бы после того, как аналитики подтвердят надежность информации. Сначала обсуждение прошло бы на рабочем уровне сотрудников Совета национальной безопасности США, затем в комитете заместителей, после этого на встрече директоров под руководством советника президента США по национальной безопасности, а лишь затем на заседании Совета национальной безопасности с участием президента. Политические возможности были бы определены в ходе этого процесса. Президент США смог бы выбрать, что именно применить.

Авторы отмечают, что реакция разных президентов США на поведение России могла бы отличаться. Однако, кое-что в их действиях все же было бы общим. Целью любого из них было бы сдержать Россию. Поэтому лидер США публично заявил бы, что российские выплаты за убийство американцев в Афганистане - неприемлемы, и их необходимо остановить. Этот же тезис он повторил бы во время телефонного разговора с Владимиром Путиным, пригрозив при этом ввести новые санкции, если Москва не прекратит платить за убийство американцев. Также президент США в приватной беседе с Путиным (а потом и публично) сказал бы, что идеи о возвращении России в G7 теперь конец. А американские войска в Германии не будут выведены.

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В Афганистане президент США приказал бы повысить меры по безопасности персонала, а также предоставил бы высокий приоритет уничтожению боевиков, которые получали деньги от России. Также американские силы начали бы работать над тем, чтобы разоблачить и задержать всех российских тайных агентов в Афганистане. Если бы выплата вознаграждений за убийства не прекратилась и после этого, Вашингтон ввел бы новые санкции и рассмотрел дополнительные возможности включительно с увеличением военной помощи для Украины и других стран, которые столкнулись с российской агрессией.

"Когда мы отправляем американских мужчин и женщин в зону боевых действий, каждый орган нашего правительства несет моральную ответственность за то, чтобы сделать все возможное для их безопасного возвращения домой. Именно этим руководствовалась бы каждая администрация, в которой мы работали", - отмечают авторы.

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