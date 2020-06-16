Wall Street Journal: Россия бросила американца за решетку, пока Трамп приглашал ее в G7

За время своего президентства Трамп был добрее к Москве, чем она действительно заслуживает.

С момента прихода к власти Дональд Трамп пытался добиться потепления в отношениях с Россией. Но ситуация особо не улучшилась. Напоминание о причинах появилось в понедельник, когда суд в Москве признал бывшего морского пехотинца из Мичигана Пола Вилана виновным в шпионаже. Американца посадили за решетку на 16 лет.

Об этом пишет Wall Street Journal, добавляя, что сам осужденный назвал ситуацию "политическим театром". Агенты ФСБ схватили его в 2018 году. Вилан утверждает, что приехал в Москву на свадьбу друга. Но российская власть настаивает, что он - шпион США.

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Издание замечает, что президент Владимир Путин может утверждать, что суд вынес независимое решение. Но в России не существует независимой судебной системы.

"США возмущены этим решением", - сказал Госсекретарь Майк Помпео. Семья осужденного считает, что российский суд был фарсом, призванным дать Москве больше рычагов влияния во время потенциальных "обменов заключенными".

"Произвольное заключение граждан США - это популярная тактика стран-парий, таких как Иран, КНДР и Венесуэла. И это неприемлемое поведение для страны клуба G7, в который Трамп хочет повторно принять Россию", - пишет Wall Street Journal.

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Политика президента США в отношении России была по меньшей мере равной. Его план вывести часть американских войск из Германии - это незаслуженный подарок для Путина, так же как и заявления Трампа о том, что Россия должна присоединиться к G7, несмотря на протест других демократических стран. Однако, издание хвалит американского президента за то, что он выступил против российских нарушений договоров о контроле ядерных вооружений и, несмотря на все скандалы, предоставил Украине важную помощь в борьбе с Москвой.

Трамп сделал возвращение американцев из иностранных тюрем своим приоритетом. Он даже ввел санкции против Турции за арест американского пастора. Хотя Анкара остается союзником Вашингтона в НАТО. Поэтому осуждение Вилана в Москве - это выпад против Америки и Трампа.

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