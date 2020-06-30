New York Times: Россия платила террористам за убийство солдат США, и Трамп об этом знал

В Вашингтоне говорят, что еще в феврале положили на стол Трампу письменный отчет о российском вознаграждении за смерть американских солдат.

Чиновники США в феврале передали президенту Дональду Трампу письменный отчет, в котором говорилось о том, что военная разведка России предлагала и платила вознаграждения связанным с "Талибаном" террористам за убийства американских солдат в Афганистане.

Об этом New York Times рассказали двое чиновников, информированных о ситуации. Расследование тайной российской операции, нацеленной на поощрение таких убийств, частично сосредоточено на взрыве автомобиля в апреле 2019 года, во время которого погибли трое морских пехотинцев США. Источники издания объяснили, что это была одна из атак, за которую разведка России заплатила.

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Новая информация появилась после того, как Белый дом в понедельник попытался преуменьшить данные разведки США о том, что Россия вознаграждала убийство американских солдат. В частности, в администрации настаивали, что Трампу никогда не сообщали об этом, а также называли данные разведки сомнительными и неоднозначными. Но эта позиция конфликтует с разоблачениями двух чиновников, которые отмечают, что данные разведки были включены во внешнеполитический брифинг для Трампа несколько месяцев назад. Один из чиновников сказал, что эта информация попала на стол президента США еще в конце февраля, а другой уточнил, что это произошло именно 27 февраля.

Более того, что описание разведывательных оценок о том, что Россия предлагает вознаграждение за убийство американцев, рассматривалось достаточно серьезным и убедительным, чтобы его распространили по всем разведуправлением 4 мая через "Разведывательный обзор мира" от ЦРУ. New York Times уточняет, что это секретный документ.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США отказался комментировать какую-либо связь между смертью морских пехотинцев и российской операцией. Пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЕнани отказалась от коментариев, когда журналисты начали расспрашивать о включении информации о российском вознаграждении в брифинг для президента. Недавно назначенный директор национальной разведки США Джон Рэтклифф выступил с заявлением, в котором предостерег, что утечки информации об этом эпизод - преступление.

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"Мы до сих пор расследуем разведывательные данные, о которых недавно сообщали в СМИ. И мы проинформируем президента и лидеров Конгресса в нужное время. Это аналитический процесс, который работает как следует. К сожалению, неавторизованные разоблачения теперь подрывают нашу способность выяснить все детали этой истории", - сказал он.

New York Times пишет, что информация о том, что администрация Трампа месяцами знала о разведывательных выводы, но никак не наказала Россию. Демократы в обеих палатах Конгресса требуют, чтобы всех членов американского парламента проинформировали о российском поведении. Но Белый дом собрал только небольшую группу республиканцев из Палаты представителей, лояльных к президенту, чтобы объяснить им свою позицию.

Конгрессменам сказали, что администрация проверяет, соответствует ли информация о российском вознаграждении за убийство американских солдат действительности. Издание пишет, что Трамп часто не читает рабочие документы. Вместо этого он отдает предпочтение устным брифингам, которые для него проводят каждые несколько дней. Но даже во время таких встреч к нему тяжело донести информацию, которая касается национальной безопасности. В этом вопросе он часто полагается на консервативные СМИ и друзей. Об этом изданию сказали действующие и бывшие представители разведки.

Офицеры разведки США и сил специального назначения в Афганистане начали бить тревогу еще в начале января. А Совет национальной безопасности созвал межведомственную встречу для обсуждения российской проблемы в конце марта. Но несмотря на то, что на встрече были предложены варианты реакции включительно с дипломатическим протестом и санкциями, Белый дом отказался давать России ответ на ее поведение.

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Оценки разведки США указывают на российскую схему выплаты вознаграждений связанным с "Талибаном" боевикам и преступникам. Они основываются на информации, собранной во время рейдов и допросов на местах в Афганистане. Агентство Associated Press впервые сообщило о том, что разведывательные управления расследуют смерть трех морских пехотинцев США: сержанта Кристофера Слатмена, капрала Роберта Хендрикса и сержанта Бенджамина Хинса. Они погибли неподалеку от военно-воздушной базы "Баграм", когда заминированный автомобиль протаранил их машину. Афганский подрядчик тоже был ранен. После большого взрыва грузовик полностью загорелся, а другие солдаты США пытались достать из него троих товарищей по оружию.

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Генерал Заман Мамозаи, который возглавлял полицию в провинции Парван во времена, когда произошел взрыв, сказал, что "Талибан" нанял местных преступников для этой атаки, чтобы скрыть настоящую ответственность за атаку. "Талибан" отрицает свою причастность к убийству американских солдат. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал NBC News, что информация о российских вознаграждениях за убийства американцев ложная. И что никто из американских представителей "никогда не поднимал этот вопрос" во время связи через правительственные или дипломатические каналы.

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