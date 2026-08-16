Цены на капусту в Украине резко начали расти: сколько стоит килограмм сейчас

Отмечается, что на рынке фиксируется дефицит овоща нового урожая.

Дефицит капусты нового урожая наблюдается на украинском рынке на текущей неделе. Дело в том, что из-за жары замедлилось созревание продукции, что привело к снижению предложения.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что сегодня украинские фермеры предлагают белокочанную капусту к продаже по 15-22 грн/кг, что в среднем на 37% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Напомним, что неделю назад цены на нее не превышали 18 грн/кг.

Кроме того, качество капусты ухудшилось из-за болезней и вредителей, что позволило повысить оптовые цены на качественную продукцию. Также снижение предложения обусловлено еще и тем, что большинство хозяйств завершили сезон реализации капусты ранних сортов, а более поздние сорта еще не поступают на рынок массово. В то же время спрос остается достаточно высоким.

Видео дня

Стоит отметить, что сейчас цена на капусту в Украине уже в среднем на 59% выше, чем в прошлом году. Если нынешние темпы сбыта капусты сохранятся, то фермеры планируют и дальше повышать цены на нее.

Цены на капусту в супермаркетах Украины

В Varus овощ отдают по 11,90 грн/кг со скидкой.

При этом в АТБ капусту можно купить по 14,89 грн/кг.

В то же время в "Сильпо" цены стартуют от 23 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

На рынке снова появилась клубника, цена которой оптом начинается от 100 гривень за килограмм. Более крупную ягоду продают по 140–160 гривень.

При этом в Украине идет активный сбор урожая бахчевых благодаря благоприятным погодным условиям. В связи с этим предложение на рынке только увеличивается, а цены на арбузы летят вниз.

Вас также могут заинтересовать новости: