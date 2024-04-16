Президент Украины прокомментировал результат встречи Шольца с Си Цзиньпином.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результат встречи канцлера Германии Олафа Шольца с китайским лидером Си Цзиньпином. В своем вечернем видеообращении к украинцам глава государства отметил, что Украина активно работает над тем, чтобы сделать результативным первый Глобальный саммит мира, который запланирован на июнь.

Зеленский выразил благодарность всем лидерам и государствам, которые за эту неделю заявили о своей готовности принять участие в саммите в Швейцарии.

"Я хочу отдельно поблагодарить сейчас за усилия Олафа, господина канцлера Германии, за лидерство и соответствующую международную коммуникацию - за сигналы, которые мы услышали из Пекина. Китай действительно может помочь восстановить справедливый мир для Украины, стабильность в международных отношениях", - подчеркнул президент.

По его словам, саммит в Швейцарии дает реальный шанс сделать, чтобы Устав ООН, его цели и принципы действительно заработали.

Встреча Шольца с Си Цзиньпином

По завершении своей трехдневной поездки в Китай канцлер Германии Олаф Шольц встретился с Си Цзиньпином. Китайский лидер сказал, что "вместе мы сможем обеспечить большую стабильность и безопасность на Земле". Он призвал к тесному сотрудничеству между двумя странами.

При этом Шольц стал более конкретным в своем коротком заявлении в начале разговора и коснулся трех тем: война в Украине, защита климата и экономическое сотрудничество.

Си Цзиньпин во время встречи с Шольцем призвал все стороны работать вместе, чтобы как можно быстрее восстановить мир и не допустить выхода "конфликта" из-под контроля. Китай поддерживает проведение международной мирной конференции по Украине, но хочет, чтобы в ней участвовала и Россия. Си заявил, что для восстановления мира в Украине необходимо придерживаться принципов.

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