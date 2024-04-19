Словаки хотят принять участие в чешской снарядной инициативе в обход своего правительства.

В Словакии местные активисты объявили сбор средств на чешскую инициативу закупки снарядов для Украины, несмотря на позицию действующего правительства Роберта Фицо.

Как сообщает сайт организаторов, за четыре дня, с тех пор как началась эта кампания, свои взносы сделали уже более 35 тысяч доноров. В среднем словаки жертвовали примерно по 64 евро, поэтому на момент этой публикации в целом уже собрано более 2,15 миллиона евро. Организаторы уверяют, что сбор средств будет бессрочным.

Организаторы не скрывают, что этим сбором они стремятся не только непосредственно помочь Украине, но и показать, что большинство словаков не согласны с изменением общего курса страны - отказом от поддержки Украины и сближением с Москвой.

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"Многие люди в Словакии стыдятся ориентации правительства [Роберта Фицо] на Россию. Именно поэтому люди делают свой вклад", - пояснила Reuters соорганизатор сбора средств Зузана Ижакова.

Война в Украине: позиция словацкого правительства

Как писал УНИАН, до осени 2023 года небольшая Словакия была одним из важных поставщиков оружия для Украины. В частности она первой среди партнеров передала Украине систему ПВО С-300 еще в апреле 2022 года. Год спустя Словакия передала Украине все свои МиГ-29.

Однако прошлой осенью на парламентских выборах в Словакии победу одержала партия правого популиста Роберта Фицо, известного своей антиукраинской и пророссийской политикой. Он сразу прекратил любую военную помощь Украине.

В марте 2024 года новый глава МИД Словакии встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который с начала полномасштабного вторжения в Украину стал парией в европейском дипломатическом мире.

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