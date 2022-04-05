Россиянам дали 14 дней, чтобы покинуть страну.

Правительство Дании приняло решение выслать 15 дипломатов Российской Федерации. У сотрудников дипведомств есть 14 дней, чтобы покинуть страну.

Об этом пишет Politiken.

По его словам, данные российские дипломаты занимались шпионажем.

"Это исторический шаг, который мы делаем здесь со стороны Дании, но мы также делаем это в соответствии с большим количеством других европейских стран, потому что мы хотим защитить нашу безопасность и безопасность Дании", - заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод после заседания комитета по внешней политике.

При этом указано, что посол РФ в Копенгагене продолжит свою работу. Отмечается, что в правительстве Дании большинство поддерживают решение о высылке российских дипломатов.

В то же время представитель консерваторов по иностранным делам Маркус Кнут удивлен, что не зверства российских военных в Буче Киевской области стали главным аргументом для изгнания сотрудников дипведомств РФ.

Как ранее сообщал УНИАН, российские дипломаты часто попадают в шпионские скандалы, а после полномасштабного вторжения в Украину представители РФ и вовсе стали нежелательными лицами во многих странах Европы. Так, 14 марта власти Словакии решили выслать из страны трех дипломатов Российской Федерации.

Позже власти Нидерландов решили выслать из страны 17 сотрудников российского посольства, а из Бельгии - 21 дипломата РФ. При этом посольство Нидерландов в РФ частично приостановило работу.

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис объявил, что правительство отсылает посла РФ Алексея Исакова в Россию в ответ на войну против Украины. После чего понизить уровень дипломатии с Россией решило и правительство Латвии.

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