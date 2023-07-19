Санкции могут ввести уже в июле.

США уже в июле могут ввести санкции в отношении Кыргызстана за помощь России в обходе санкционных ограничений, сообщает The Washington Post.

Отмечается, что Москва, лишенная возможности закупать военные товары у западных стран, все чаще обращается за помощью к бывшим советским государствам Центральной Азии. Представители администрации Байдена говорят, что их особенно беспокоит роль Кыргызстана, предприятия которого стали каналом для западных и азиатских товаров, которые Россия не может законно получить где-либо еще.

Отчеты показывают, что общий объем экспорта Кыргызстана в Россию увеличился в 2022 году на 250 процентов по сравнению с предыдущим годом. В отношении некоторых предметов, таких как оптические прицелы, ранее не было данных о том, что Кыргызстан когда-либо экспортировал такие товары в Россию.

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"По словам двух американских чиновников, после нескольких месяцев бесплодных визитов в столицу Кыргызстана Бишкек ряда американских и европейских дипломатов администрация Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить торговлю с РФ. Санкционные меры могут быть приняты уже на этой неделе", - говорится в сообщении..

Дипломаты не указали, какие именно санкции могут быть применены, но отметили, что ранее в подобных случаях применялись санкционные ограничения или внесение в "черный список" компаний, обвиняемых в нарушениях.

Посольство Кыргызстана в Вашингтоне в комментарии заявило, что руководство страны привержено соблюдению международных норм и борьбе с контрабандой и другой незаконной торговлей. При этом посольство заявило, что критики не учли "реальный экономический контекст".

"Кыргызстан и Россия являются членами Евразийского экономического союза, и в целом Россия является одним из наших основных торговых партнеров", — говорится в сообщении. - "Более миллиона наших граждан работают в России".

Дипломаты США также признают геополитические и экономические трудности Кыргызстана, хотя подчеркивают, что некоторые из соседей страны, похоже, прилагают более искренние усилия для обеспечения соблюдения санкций, даже несмотря на огромное давление со стороны Москвы.

Санкции Запада против России

США пытаются закрыть для России пути обхода санкций через третьи страны.

В частности, в мае США добавили 71 компанию в "черный список".в связи с их поддержкой страны-агрессора. Тогда в "черный список" вошли 69 российских организаций и по одной из Армении и Кыргызстана.

Старания западных союзников приносят свои плоды. Так, в последнее время банки Армении, Казахстана и Гонконга начали блокировать оплату от российских компаний за процессоры, микросхемы и другую электронику, поставляемую по параллельному импорту.

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