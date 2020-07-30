"Русский мир" в Беларуси: против задержанных наемников ЧВК "Вагнера" открыли уголовное дело

Их подозревают в подготовке теракта.

Власти Беларуси открыли против задержанных под Минском наемников российской ЧВК Вагнера уголовное дело о подготовке теракта.

Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Андрей Равка, передает Медуза.

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Он добавил, что, помимо задержанных наемников, еще до 200 бойцов ЧВК «Вагнер» находятся на территории Белоруссии. Их разыскивают.

«33 задержаны, до 200 находятся на территории [страны], по оперативной информации», — заявил Равков в трансляции «Радио Свобода».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 июля, сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали вблизи Минска 32 российских боевиков из частной военной компании "Вагнер", еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

В правоохранительных органах Беларуси отметили, что была получена информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиян имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.

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