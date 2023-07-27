Отмечается, что новых наемников обязывают подписывать контракты.

Частная военная кампания "Вагнер" пытается пополнить свои ряды в Беларуси. ЧВК Евгения Пригожина ищет людей, готовых воевать против Литвы и Польши.

Отмечается, что во время так называемых "учений" наемники ищут желающих пополнить их ряды.

"Как стало известно Центру национального сопротивления от подполья среди военнослужащих ВС РБ, которые проходят обучение под руководством инструкторов "Вагнера", одно из условий контракта - готовность к участию в боевых действиях на территории соседних с Беларусью государств, в том числе Польши и Литвы", - говорится в Центре национального сопротивления.

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ЧВК "Вагнер" в Беларуси - последние новости

В Беларусь прибыло 10 колонн "вагнеровцев" - 670-700 единиц автомобильной техники. 11 колонна прибыла в Беларусь 25 июля, и насчитывала минимум 29 единиц техники. Позже стало известно, что наемники начали массово возвращаются в РФ, потому что в отпуска распустили каждую вторую бригаду.

Также в сети показали спутниковый снимок лагеря ЧВК "Вагнер" в деревне Цель, на котором насчитали 754 единицы техники, среди которых 62 фуры, 534 машины (пикапы, микроавтобусы, легковые), 33 автобуса, 99 грузовиков, 26 Уралов, КамАЗов или бронеавтомобилей.

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