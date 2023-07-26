Она убеждена, что российский президент контролирует главу ЧВК Евгения Пригожина.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко намекнул, что может отправить ЧВК "Вагнера" в Польшу. Поскольку политик зависит от президента РФ Владимира Путина, российская оппозиционерка Ольга Курносова в интервью OBOZREVATEL объяснила, что это все значит.

"Собственно, Пригожину как-то надо заглаживать вину за попытку переворота. В тот момент, когда он понял, что во время движения его марша к нему не присоединяются другие военнослужащие и, соответственно, понял, что он обречен, он пошел на переговоры, встречался с Путиным. Пригожин уверял его, что остается его верным рабом", - отметила Курносова.

Она убеждена, что сейчас Путин полностью контролирует действия Пригожина. Также оппозиционерка прокомментировала и сами угрозы белорусского диктатора.

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"Лукашенко должен получить какие-то плюшки от того, что выступил переговорщиком в этой истории, поэтому он продолжает играть свою роль "старшего по тарелочкам", - подытожила она.

"Вагнер" в Беларуси - что известно

Как сообщал УНИАН, в Беларуси зафиксирован "тысячный" рост количества наемников ЧВК "Вагнер". Их группировка в РБ достигла примерно 3450-3650 человек.

Лукашенко от время встречи с Путиным заявил, что боевики якобы просятся на "экскурсию" в Польшу, которую не любят из-за помощи Украине в войне.

В ГУР успокоили, что у "вагнеровцев" нет сил и средств, чтобы представлять угрозу для Польши.

Однако на днях в Беларусь прибыла 11-я колонна ЧВК "Вагнер", в составе которой впервые были бронеавтомобили.

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