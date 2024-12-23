Существует несколько причин того, зачем премьер-министр Словакии Роберт Фицо сейчас поехал в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Главная - обсуждение дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере. Этому способствовали заявления, которые накануне прозвучали от президента Украины Владимира Зеленского, что Украина не собирается продолжать транзит российского газа через свою территорию в Словакию.

В этом смысле утверждение Фицо, что прекращение транзита российского газа с 1 января из-за позиции Украины наносит финансовый ущерб Словакии и создает угрозу для производства электроэнергии на атомных электростанциях, является констатацией факта. Словацкая экономика очень от этого зависит. И это действительно угроза, учитывая, что Россия является для Словакии крупнейшим поставщиком газа. Кроме того, здесь невозможно быстро найти альтернативу, да и скидки, которые Россия предоставляет Словакии, этому не способствуют.

Поэтому, конечно, с точки зрения Словакии это является угрозой безопасности. Но другое дело, что эта история используется, в частности, и в политических целях.

Ведь украинская сторона не сегодня заявила (а делала это давно и неоднократно), что не собирается продолжать транзит российского газа. То есть, это было понятно и раньше.

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Поэтому нынешний визит Фицо в РФ - это его политический пиар, в том числе и внутри Словакии. Как вы знаете, Фицо - это некий клон Орбана. Условно говоря, второй после него лидер европейского государства в Европейском Союзе, который выступает за скорейшее прекращение войны, за компромиссы с Москвой и, соответственно, за снятие антироссийских санкций. То есть, как у нас говорят, выступает с пророссийскими нарративами.

Москва никогда не считала денег на своих сторонников в ЕС, на свое лобби. А учитывая то, что механизмы принятия решений в Европейском Союзе и в НАТО (а Словакия является еще и членом НАТО) - это полный консенсус, россиянам выгодно "покупать" небольшие государства как та же Венгрия и Словакия за счет "скидок" на тот же природный газ. Тем более, что сейчас россиянам тот газ некуда девать после того, как крупные его потребители в Европе, та же Германия, значительно сократили закупку. Кремлю газ нужно сбывать, ведь нет технологий, как "взял и краник прикрутил". Это топливо, если не продать, придется просто сжигать. Поэтому Россия будет обещать его той же Словакии почти по нулевой цене взамен на то, что Фицо продолжит отстаивать интересы РФ и в ЕС, и в НАТО.

Может ли позиция Фицо - больше дрейфовать к Москве - способствовать какому-то расколу в пределах ЕС? Во-первых, здесь дрейфовать уже больше некуда. А, во-вторых, вряд ли сможет, учитывая, что объемы словацкой экономики невелики. Словакия не является страной-донором европейского бюджета, бюджета ЕС. Наоборот, это - реципиент, который зависит от получения дотаций и различных грантов и прочего.

Поэтому говорить Фицо может, что угодно, но вопрос в том, найдет ли он достаточно сторонников своей позиции внутри Европейского Союза.

Прежде всего, речь идет о Германии или Франции, которые имеют ключевые голоса, чтобы они подтолкнули, или хотя бы попытались договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы позволить этот транзит. Но пока такое развитие событий выглядит крайне маловероятным.

В принципе, эта тема, как и поставки по украинской трубе газа под видом того, что это азербайджанский газ, может быть картой Украины в возможных мирных переговорах, которые постоянно обещает избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Времени осталось мало. Но до этого времени никаких изменений не будет.

Максим Яли, аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности