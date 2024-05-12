Глобальные прокси-конфликты были постоянным явлением в Первой Холодной войне, а вторжение России ознаменовало начало Второй Холодной войны.

Боевые действия в Украине стала первым глобальным конфликтом новой холодной войны. Два огромных альянса косвенно, но схлестнулись на поле сражения в Европе.

Издание Bloomberg пишет, что война в Украине разделила мир.

Прокси-война Вашингтона

Во время первой холодной войны прокси-конфликты были повсеместным явлением. Москва и Вашингтон поддерживали местных партнеров - и пускали друг другу кровь - в конфликтах, которые опустошали Глобальный Юг. Войны за деколонизацию в Африке и Азии, повстанческие движения и гражданские войны в Латинской Америке, жестокие бои в Корее и Вьетнаме стали ареной, на которой сверхдержавы маневрировали в поисках преимущества. Теперь война на Украине углубляет очередную борьбу за установление условий глобального порядка и натравливает друг на друга соперничающие коалиции - передовые демократии и евразийские автократии.

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Конечно, война в Украине не должна была превратиться в разрастающуюся прокси-войну, потому что она вообще не должна была быть войной. Россия рассчитывала подмять под себя Украину за считанные дни, но Киев дал отпор, что заставило Запад прийти на помощь и сплотиться в хоть и разрозненную, но коалицию.

При этом война в Украине послужила нескольким целям Запада:

стимулировала увеличение расходов на оборону в рамках НАТО, а организация получила двух новых членов - Финляндию и Швецию;

напуганные демократии начали укреплять свою оборону против Китая;

война уменьшила зависимость Европы от российских энергоносителей;

отдалила Европу от Китая, который из-за связей с Москвой оказался соучастником.

Нападение Путина на Украину выявило хрупкость западной оборонной промышленной базы и предоставило шанс укрепить ее.

В классической манере прокси-войны США и их союзники преследовали собственную безопасность, помогая Украине сеять хаос в отношении агрессивного, но перенапряженного врага. Чем эффективнее, чем беспощаднее будет прокси-война, тем больше безопасности США приобретут для демократического сообщества, сталкивающегося с многочисленными угрозами.

Друзья Путина дают отпор

Лидерам Китая, Ирана и Северной Кореи – главным друзьям Путина – плевать на Украину, но они встревожены тем, что Россия может потерпеть унизительное поражение. Решительная победа Украины и ее западных сторонников могла бы иметь глобальные последствия, поскольку искалечила бы Россию и сделала бы ее помощников уязвимыми.

Иран предоставил Путину тысячи беспилотников Shahed и баллистических ракет для ударов по Украине. Тегеран даже направил советников для обучения российских войск использованию этих беспилотников - и помог России построить их на собственной территории.

Северная Корея продала Москве от 1 до 3 миллионов артиллерийских снарядов, а также ракеты.

Китай не зашел так далеко: угрозы американских и европейских санкций не позволили ему передать оружие войны, но Китай поставляет Москве компоненты необходимые для производства оружия и восстановления российской оборонно-промышленной базы, находящейся под санкциями. В более широком смысле Китай стал экономическим центром России, поглощая ее торговлю, помогая ее фирмам привлекать капитал и иным образом ослабляя действие западных санкций.

Затягивая боевые действия на Украине, автократическая Антанта удерживает внимание США на Европе, что является стратегическим бонусом для Китая, Северной Кореи и Ирана. Пхеньян, например, проводит испытания ракет почти рекордными темпами, что привлекло бы гораздо больше внимания США, если бы не продолжающиеся бои в других регионах. Иран и его прокси используют американскую рассеянность для того, чтобы нанести жестокий удар по Ближнему Востоку.

Война также заставила Пентагон пополнить запасы дефицитных вооружений, таких как ракеты Patriot, в то время как он наращивает производство других, таких как артиллерийские снаряды. Не в последнюю очередь конфликт побудил автократии инвестировать в торговые маршруты, которые не подвержены санкциям или военному давлению Запада, и помог укрепить стратегическое партнерство.

Продвижение демократии Байденом

Официальные лица в свободном мире уже давно настаивают на том, что эта война касается не только Украины или баланса сил в Европе: она касается норм, которые управляют глобальными делами. Если Путин сможет уничтожить одну демократию, другие игроки увидят зеленый свет для агрессии. Если он сможет совершать шокирующие зверства, то такие преступления будут распространяться по всему миру.

По словам Байдена, эта война - "битва между демократией и автократией, между свободой и репрессиями, между порядком, основанным на правилах, и порядком, управляемым грубой силой". С этим согласны даже далекие демократии.

У России, Китая, Ирана и Северной Кореи есть свои разногласия; их амбиции в регионах от Африки до Арктики могут со временем столкнуться. Но пока их объединяет стремление создать мир, приспособленный для хищничества, потому что только так они смогут подчинить себе окружающие страны и получить желаемые сферы влияния. Поэтому им всем выгоден мир, в котором принуждение и агрессия облегчаются благодаря разрушению либерального международного порядка.

Создание современных империй требует уничтожения самоопределения. Эта часть путинского проекта объединяет евразийские автократии, независимо от того, признают они это или нет.

Роль глобального Юга

Война в Украине поляризовала мировую политику сильнее, чем когда-либо со времен холодной войны. Глобальный Юг подвергся экономическим потрясениям, поскольку война всколыхнула мировые рынки продовольствия и энергоносителей. Перенаправив российскую торговлю из Европы в Азию, боевые действия изменили структуру торговли в эпическом масштабе. Некоторые страны стараются не вмешиваться в конфликт; другие, такие как Турция и ОАЭ, играют на стороне обеих стран. В то же время ключевые игроки на украинском фронте пытаются втянуть новых членов в свои группировки, а их противники - не допустить их туда.

Это простая военная арифметика: в войне на истощение побеждает та сторона, которая обладает большей выносливостью и большими ресурсами. Поэтому США, а также ключевые европейские страны рыщут по всему миру в поисках артиллерийских боеприпасов и других материальных средств. Москва делает то же самое.

В начале 2024 года США убедили Эквадор передать Украине вертолеты и системы ПВО российского производства. До этого Египет согласился отправить России 40 000 ракет, а также боеприпасы для артиллерии и стрелкового оружия, пока Америка не убедила поставить артиллерию Киеву.

Аналогичным образом, слухи о поставках южноафриканского оружия в Россию вызвали гневную реакцию посла США. Чем дольше длится конфликт, тем более важным становится расширение своей коалиции - и ограничение коалиции противника.

Война в мире

Какое-то время казалось, что Украина и ее союзники выигрывают борьбу. Сегодня все не так однозначно. Россия владеет инициативой на поле боя; ее войска медленно одерживают верх. Американские чиновники были обескуражены тем, насколько китайская поддержка помогла Москве нарастить военное производство. Пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов должен помочь Украине не проиграть в этом году. Но кто из воюющих сторон и какой альянс в конечном итоге победит, еще предстоит выяснить.

Ответ будет зависеть от того, какая коалиция проявит большую выдержку - и какая окажется более эффективной в принуждении или подрыве другой стороны.

Помощь США для Украины - последние новости

10 мая стало известно, что США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму в 400 миллионов долларов. В него вошли ракеты для ЗРК Patriot и Stinger, Bradley и MRAP, системы Javelin и прочее.

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