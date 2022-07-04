Должностное лицо было внесено в список кандидатов на санкции, опубликованный на сайте Війна&санкції.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции убрало из списка кандидатов на антироссийские санкции члена правления компании РФ.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Должностное лицо было внесено в список кандидатов на санкции, опубликованный на сайте Війна&санкції.

"Из-за войны это лицо осудило путинский режим и уволилось с должности члена правления одной из крупнейших государственных компаний РФ", — заявили в НАПК.

В НАПК отметили, что речь идет о компании, которая входит в десятку наибольших по выручке в российском энергетическом секторе. Однако фамилию должностного лица, выступившего с осуждением путинской политики в НАПК не уточнили.

В НАПК напомнили, что кандидат, который хочет избежать международных санкций, должен публично осудить российский режим, уволиться с должности в госорганах или компании либо выполнить другое действие, предусмотренное для соответствующей категории.

Война в Украине и санкции:

30 июня 2022 года четыре российских банка, которые уполномочены обслуживать российский оборонно-промышленный комплекс, так и не отключили от системы электронных платежей SWIFT.

1 июля 2022 года почти 30 руководителей российских оружейных фирм и по меньшей мере 14 оборонных компаний избежали санкций Запада.

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