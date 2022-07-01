Запад наложил санкции лишь на часть российской экономики.

Почти 30 руководителей российских оружейных фирм и по меньшей мере 14 оборонных компаний пока избежали санкций Запада.

Об этом сообщает Reuters.

Так, санкции не наложены на бывшего министра транспорта России Алана Лушникова, который является крупнейшим акционером концерна "Калашников". Сама компания попала под санкции США в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, а ЕС и Великобритания ввели против нее санкции в 2022 году.

На долю компании приходится 95% российского производства пулеметов, снайперских винтовок, пистолетов и другого ручного огнестрельного оружия, а также 98% армейских ручных пулеметов. Концерн "Калашников" также производит ракеты, которые можно запускать как с самолета, так и с земли.

Такая же ситуация с концерном "Алмаз-Антей", Московской оборонной компанией, специализирующейся на ракетах и зенитных комплексах. Компания попала под санкции США, ЕС и Великобритании, но генеральный директор Ян Новиков не был наказан.

Среди других компаний, избежавших санкций, "Завод имени Дегтярева", производящий пулеметы, противотанковые и зенитные орудия, которые продаются российским военным.

"Ураган" производит российская фирма ОАО "Научно-производственное объединение "Сплав", чьи системы продавались за рубежом, включая Индию. Компания была под санкциями Соединенных Штатов, но не Великобритании или ЕС. Его гендиректор Александр Смирнов вообще избежал санкций.

ПАО" Туполев "и еще одна фирма из списка Reuters, АО" ВНИИЭМ", не попали под санкции ни ЕС, ни Великобритании. ОАО "ВНИИ" Сигнал " является производителем механических и навигационных систем, которые обеспечивают питание российских военных танков и некоторых из самых современных ракетных систем страны.

Российская фирма АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения", известная как КБМ, была основным производителем ракет "Точка-У", согласно базе данных армии США мировой военной техники. Ни Вашингтон, ни Брюссель, ни Лондон не накладывали санкций на генерального директора КБМ Сергея Питикова.

Кроме того, Reuters передал перечень российских оборонных предприятий компетентным органам США, ЕС и Великобритании, и против части из них были введены ограничения. При этом руководители этих предприятий преимущественно избежали санкций.

Ранее стало известно, что на пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины четыре российских банка, которые уполномочены обслуживать российский оборонно-промышленный комплекс, так и не отключили от системы электронных платежей SWIFT.

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