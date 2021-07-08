Предполагаемые убийцы президента Жовенеля Моиза задержаны Национальной полицией.

Полиция задержала подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза.

Об этом сообщил министр связи страны Франц Экзантус. Глава полиции позже заявил, что четверо подозреваемых были ликвидированы, двое задержаны, передает kommersant.

"Предполагаемые убийцы президента Жовенеля Моиза задержаны Национальной полицией сегодня около 18:00", - написал Экзантус в Twitter.

Между тем доступ к резиденции главы государства ограничен, полиция не позволяет приближаться ни журналистам, ни местным жителям. Также приостановлена работа городского транспорта.

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После убийства президента главную воздушную гавань страны - Международный аэропорт Гаити им. Туссен-Лувертюра - закрыли. Авиарейсы отменены. Также в стране на 15 дней объявили военное положение, передает ТСН.

Убийство президента Гаити: детали

В ночь на 7 июля группа людей проникла на территорию резиденции президента страны.

В результате нападения 53-летний Жовенель Моиза получил смертельное ранение. Его жена получила огнестрельное ранение. Ее отправили на лечение в США, сообщил посол Гаити в Вашингтоне Бокчит Эдмонд. Однако позже стало известно, что от полученного ранения она умерла.

Кто такой Жовенель Моиз

Жовенель Моиз пришел в политику из бизнеса. В 1990-х он вместе с женой после переезда из столицы Гаити в Порт-де-Пе решает заняться бананами.

Заработанные на бананах деньги Моиз инвестировал в другие бизнес-проекты. В 2015 году он согласился на предложение тогда президента Гаити Мишеля Мартейи пойти в политику.

Жовенель Моиз стал президентом Гаити 7 февраля 2017 года. Он набрал на выборах 55,7% голосов, в то время как его соперник Жюд Селестен получил 19,5% голосов избирателей.

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Автор: Ирина Погорелая