Заметку ученого сохранил его швейцарский коллега Мишель Бессо.

Аукционный дом Christie's в Париже продал черновик с расчетами физика Альберта Эйнштейна по теории относительности за 13 миллионов долларов.

Об этом сообщает BBC.

Читайте такжеНайденная в квартире старая монета может принести $2,5 тысячи: появилось ее фотоРасчеты сделаны между 1913 и 1914 годами. Над ними работал Эйнштейн и его швейцарский коллега Мишель Бессо, который сохранил документ.

Эксперт аукционного дома Винсент Беллой отметил, что черновик демонстрирует ряд ошибок физика во время разработки его теории относительности.

"Эйнштейн – тот, кто хранил очень мало заметок, поэтому сам факт, что рукопись сохранилась и попала к нам, уже делает ее удивительной", — резюмировал Беллой.

Как сообщал УНИАН, аукционный дом Sotheby's продал картину французского художника Клода Моне "Пруд с водяными лилиями" за $50,8 млн. Торги длились всего четыре минуты.

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Автор: Марта Гичко