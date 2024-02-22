Более того, Хренин заявляет, что Украина стянула к границам 114 тысяч военнослужащих.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Украина якобы сосредоточила на границе с 112-114 тысяч военных.

Как заявил Хренин в интервью российскому пропагандистскому каналу "Россия 24", на границах якобы стоят более 100 тысяч воинов, хотя для непосредственной охраны государственных рубежей привлечено всего 17 тысяч.

"На сегодняшний день − около 112-114 тысяч (человек − УНИАН) эта группировка", - утверждает беларуский министр.

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По его словам Хренина, по состоянию на сейчас наращивание сил на границе с Украиной с беларуской стороны "не нужно", а большую угрозу представляют "диверсионные группы, которые идут со стороны Украины".

Более того, Хренин считает, что Запад якобы готовится к военным действиям и ведет разведку объектов на территории Беларуси. Вместо этого он обещает "без церемонии" сбивать самолеты НАТО, если те нарушат воздушное пространство РБ.

"Мы понимаем, против кого эти военные действия направлены. Постоянно ведется разведка против Беларуси всех видов. И радиотехническая, и самолеты пилотируемые, и беспилотная авиация. Ежесуточно от пяти до девяти вылетов. Космическая разведка. Мероприятие проявляет активный интерес к нашим военным городкам, базам... Если потеряны тормоза с их стороны − конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем", - заявил Хренин.

Беларусь и война в Украине - последние новости

В январе белорусские военные отбыли в РФ изучать опыт войны против Украины. В ходе занятий "акцент будет сделан на опыт, приобретенный вооруженными силами РФ во время проведения специальной военной операции".

После обучения военные как инструкторы будут передавать полученный опыт подразделениям ВС страны.

Также УНИАН сообщал, что аналитики Института изучения войны раскрыли "секретную" работу "вагнеровцев" в Беларуси.

Неустановленное количество наемников ЧВК продолжает работать с личным составом отрядов специального назначения МВД Беларуси "Торнадо", "Шторм" и "Тайфун".

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