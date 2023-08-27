Высказывания Николя Саркози вызвали опасения, что пропутинский хор Европы может стать громче, потому что медленное контрнаступление Украины оказывает влияние на решимость Запада.

23-ий президент Франции Николя Саркози был известен как "Сарко-американец" из-за любви к конкуренции, дебатам и американскому певцу Элвису Престли. В последнее время он стал больше походить на "русского Сарко", хотя безжалостность президента Владимира Путина кажется более очевидной, чем когда-либо.

В одном из своих интервью Саркози заявил, что борьба с аннексией Крыма была "иллюзорной", исключил вступление Украины в Европейский Союз и НАТО, потому что Киев якобы должен оставаться "нейтральным", и настаивал, что Россия и Франция "нужны друг другу".

"Люди говорят мне, что Владимир Путин - это не тот человек, которого я встречал. Мне это не кажется убедительным. У меня с ним были десятки разговоров. Он не иррационален. На этот раз европейские интересы не совпадают с интересами Америки", - цитирует The New York Times французского политика.

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Его слова вызвали возмущение со стороны посла Украины во Франции и осуждение со стороны французских политиков, в том числе президента Эммануэля Макрона. Слова Саркози подтверждают, что очаги пропутинских симпатий в Европе еще имеют силу. Хотя эти "голоса" стали тише с тех пор, как Европа выработала единую позицию против России посредством последовательных раундов экономических санкций против Москвы и военной помощи Киеву. Вероятность того, что они станут громче, похоже, возросла, поскольку контрнаступление Украины пока оказалось неудовлетворительным.

"Тот факт, что контрнаступление до сих пор не сработало, означает очень долгую войну с неопределенным исходом. Существует риск политической и финансовой усталости западных держав, которая ослабит Украину", - сказала Николь Бакаран, политолог из Sciences Po, университета в Париже.

Во Франции, Германии, Италии и других странах даже очевидные зверства россиян в Украине не уничтожили близость к России, присущую крайне правым и крайне левым. Иногда это распространяется на таких политиков, как Саркози, которые чувствуют некоторое идеологическое родство с Москвой, обвиняют в войне расширение НАТО на восток или рассчитывают на денежную выгоду.

Во Франции, как и в Германии, всегда было значительное число русофилов и поклонников Путина, несмотря на его наглядно продемонстрированную готовность устранять оппонентов. Среди сочувствующих - от правоцентристов-голлистов Саркози, с их негодованием по поводу американской власти в Европе и восхищения сильными лидерами, до крайне правых Марин Ле Пен, очарованных позицией Путина в отношении семьи, веры и отечества против якобы упадочного Запада. Крайние левые, пережившие советские времена, также сохраняют симпатию к России, которую не искоренила 18-месячная война. Тем не менее, откровенность Саркози была поразительной, как и его недвусмысленный пророссийский тон.

"Одинаковое расстояние между США и Россией по принципу Голля – это старая история, но то, что сказал Саркози, было шокирующим. Мы находимся в состоянии войны, и демократические страны поддерживают Украину, в то время как автократии мира поддерживают Путина", – отметила Бачаран.

Даже президент Макрон, центрист, в 2019 году заявил, что "Россия - европейская страна, причем очень глубоко, и мы верим в эту Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока".

При Путине сближение с Россией также было связано с деньгами. Крайне правая партия Ле Пен "Национальное объединение" взяла российский кредит; бывший премьер-министр Франсуа Фийон вошел в советы директоров двух российских фирм, а Саркози с 2021 года находится под следствием по поводу контракта на 3 миллиона евро с российской страховой компанией. Эта финансовая связь с Москвой подорвала авторитет Саркози.

Он призвал Макрона, с которым он регулярно совещается, "возобновить диалог" с Путиным, призвал к "ратификации" аннексии Крыма посредством референдума под международным контролем и заявил, что референдумы также должны быть организованы в восточном регионе Донбасса, чтобы урегулировать разделение территорий между Украиной и Россией.

Донбасс явно является не оккупированной территорией, а территорией переговоров для Саркози, а что касается Крыма, то это часть России. Дмитрий Медведев приветствовал "здравый смысл" Саркози в противостоянии с теми, кто поставляет ракеты "киевским нацистам".

Если цель Запада заключалась в том, чтобы использовать крупные военные достижения посредством украинского контрнаступления для выгодной украинской позиции на переговорах с Москвой – как предлагали ранее в этом году высокопоставленные чиновники в Вашингтоне и Европе – то на данный момент этот сценарий выглядит отдаленным. Это, в свою очередь, может со временем оказать большое давление на единство и решимость Запада, поскольку в 2024 году запланированы президентские выборы в США.

Путин, укрепивший свое 23-летнее правление убийством Пригожина, возможно, тянет время. Недаром Брэд Раффенспергер, госсекретарь Джорджии, который конфликтовал с Дональдом Трампом из-за требований изменить результаты выборов 2020 года, был включен в список лиц, которым запрещен въезд в России.

Макрон заявил Саркози, что их позиции различаются и что Франция "не признает ни аннексии Россией украинской территории, ни результатов пародий на организованные выборы". Несколько французских политиков выразили возмущение взглядами Саркози.

В ходе войны позиция Макрона эволюционировала от обращений к Путину в форме многочисленных телефонных звонков и заявлений о том, что Россию не следует "унижать", к решительной поддержке Украины и президента. Владимира Зеленского.

Отголоски позиции Саркози заметили в других частях Европы, даже несмотря на то, что решимость Запада в отношениях с Украиной, похоже, фундаментально не изменилась.

Шредер, бывший канцлер Германии и вышедший на пенсию российский газовый лоббист, близкий к Путину, присутствовал на праздновании Дня Победы в российском посольстве в Берлине в мае. Тино Хрупалла, сопредседатель крайне правой партии "Альтернатива для Германии" также присутствовал на мероприятии.

Значительное меньшинство в Социал-демократической партии Германии сохраняет некоторую симпатию к Москве. В июне канцлер Олаф Шольц, который курировал военную помощь Украине стоимостью в миллиарды долларов и считает российское вторжение историческим "поворотным моментом", который заставляет Германию отказаться от своих постнацистских колебаний по поводу применения силы, столкнулся с критикой.

В этом месяце правительство Шольца, наоборот, отказалось от принятия юридического обязательства ежегодно тратить 2% ВВП на оборону. В Европе растет беспокойство по поводу военных, а не социальных расходов, поскольку война в Украине продолжается.

Многие жители бывшей Восточной Германии, входившей в состав советской империи незадолго до объединения в 1990 году, благосклонно относятся к Москве. Опрос, проведенный в мае, показал, что 73% жителей Западной Германии поддержали санкции против России, по сравнению с 56% тех, кто живет на Востоке.

"Я не мог себе представить, что немецкие танки снова направятся в сторону России", - заявил Карстен Хильзе, один из сторонников России в партии АдГ, имея в виду танки, предоставленные Украине.

В Италии самым ярым сторонником Путина был Сильвио Берлускони, который умер несколько месяцев назад. Джорджия Мелони, которая в качестве премьер-министра возглавляет крайне правое правительство, придерживается проукраинской линии, несмотря на симпатии крайне правых движений по всей Европе к Путину.

Конте, бывший премьер-министр Италии, недавно заявил, что "военная стратегия не работает", даже несмотря на то, что она требует разрушительных финансовых потерь.

Во Франции Сеголен Руаяль, известный бывший кандидат в президенты от социалистов, назвавшая заявления Украины о зверствах России "пропагандой", объявила на этой неделе, что намерена возглавить объединенную левую группу на выборах в Европейский парламент в 2024 году. Это был еще один небольшой признак потенциального возрождения пророссийских настроений.

Путин использовал замороженные конфликты в своих интересах в Грузии и других странах. Если ни одна из сторон в Украине не одержит победу до выборов в США в ноябре 2024 года, "исход войны будет решаться в Вашингтоне", сказала Бачаран.

Заявление Саркози о войне в Украине - последние новости

Николя Саркози заявил, что Украина и Россия должны найти компромисс для прекращения войны. Он убежден, что Киев должен быть "нейтральным", чтобы не подпитывать "антизападную паранойю" Путина, а на временно оккупированных территориях Украины якобы надо провести "референдум".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мнение Саркози не стоит воспринимать уж слишком серьезно, ведь этот человек давно не является представителем так называемой западной "политической элиты", а является осужденным в судебном порядке коррупционером.

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