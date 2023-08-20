По мнению Подоляка, Саркози дает сигнал России, что Запад таки сможет склонить Украину к капитуляции.

На днях бывший президент Франции Николя Саркози предложил Украине пойти на уступки России для прекращения войны. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк жестко прокомментировал это заявление.

Он подчеркнул, что мнение Саркози не стоит воспринимать уж слишком серьезно, ведь этот человек давно не является представителем так называемой западной "политической элиты", а является осужденным в судебном порядке коррупционером. Кроме того, по мнению Подоляка, Саркози является "максимально примитивным пророссийским лоббистом", который поощрял Кремль к внешней агрессии.

"Он призывает мир отказаться от международного права, признать, что тот, кто силен, кто готов отрезать головы детям, тот будет доминировать. То есть Саркози призывает Россию продолжить максимально жестокую геноцидную войну в Украине. Своими заявлениями он говорит [России]: "Вы режьте их пока, убивайте украинцев, а мы дожмем, чтобы они согласились вам проиграть". Вот такой прямой перевод", - считает Подоляк.

Что же касается сценария окончания войны, то здесь решение уже принято, считает представитель ОП.

"Решение называется "границы 91 года". Это часть 1. А часть 2 – начало политической трансформации в России. Зачем постоянно возвращаться (к теме компромиссов – УНИАН), давая России надежду, что ей позволят сохранить лицо?" - говорит Подоляк.

Заявление Саркози о войне в Украине

Ранее на этой неделе бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что Украина и Россия должны найти компромисс для прекращения войны. В частности он выразил убеждение, что Украина должна оставаться "нейтральной", чтобы не подпитывать "антизападную паранойю" Путина. Кроме того он хочет, чтобы на оккупированных Россией территориях Украины был проведен "референдум" об их статусе.

"Мы (Саркози и бывший канцлер Германии Ангела Меркель – УНИАН) боролись против вступления Украины и Грузии в НАТО несмотря на давление США. ... Украина является мостом между Западом и Востоком, должна оставаться им", – заявил Саркози в интервью Le Figaro.

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