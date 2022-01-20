За последние 70 лет только во Франции 216 тысяч людей стали жертвами сексуального насилия со стороны католических священников.

Папа Римский Бенедикт XVI, возглавлявший католическую церковь с 2005 по 2013 годы, фигурирует в докладе о насилие над детьми.

Об этом сообщает DW.

Как отмечается в докладе, Бенедикт XVI знал о священниках-педофилах, когда был архиепископом Мюнхена с 1977 до 1981 года.

"Мы считаем, что его можно обвинить в неправомерных действиях в четырех случаях. Два из этих случаев касаются злоупотреблений, совершенных во время его пребывания в должности и санкционированных государством. В обоих случаях виновные оставались работать пасторам", - сказал адвокат Мартин Пуш.

Читайте такжеВ Австралии суд оправдал экс-советника Папы Римского, осужденного за педофилиюВ то же время председатель комиссии по расследованию злоупотреблений со стороны членов церкви отчитался, что за последние 70 лет только во Франции 216 тысяч человек стали жертвами сексуального насилия со стороны католических священников.

Как сообщал УНИАН, Папа Римский Франциск отреагировал на скандал вокруг священников, которые десятилетиями насиловали детей. Он заявил, что чувствует стыд и боль после публикации отчета.

5 октября стало известно о том, что во Франции обнаружили католических священников-педофилов.

Об этом глава независимой комиссии по расследованию случаев сексуального насилия в церкви Жан-Марк Сове рассказал французскому изданию Le Monde.

Расследование, которое велось с 2018 года, установило, что из 115 тыс. бывших и нынешних католических священников Франции от 2900 до 3200 человек были причастны к сексуальному насилию разного рода домогательствам, развращению малолетних, хранению детской порнографии и покрыванию сексуальных преступлений.

При этом правоохранителям передали данные о 22 случаях насилия со стороны священников, которые еще живы, а значит еще можно провести соответствующие уголовные разбирательства.