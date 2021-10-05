Расследование установило, что из 115 тысяч бывших и нынешних католических священников от 2900 до 3200 человек были причастны к сексуальному насилию.

Во Франции выявили до 3200 католических священников-педофилов. Их жертвами за 70 лет стали более 10 тысяч детей.

Об этом глава независимой комиссии по расследованию случаев сексуального насилия в церкви Жан-Марк Сове рассказал французскому изданию Le Monde.

Расследование установило, что из 115 тысяч бывших и нынешних католических священников Франции от 2900 до 3200 человек были причастны к сексуальному насилию разного рода (домогательствам, растлению малолетних, хранению детской порнографии и покрывательству сексуальных преступлений).

При этом правоохранителям передали данные о 22 случаях насилия со стороны священников, которые еще живы, а значит еще можно провести соответствующие уголовные разбирательства.

Читайте такжеВатикан ужесточил наказание за сексуальное насилие со стороны священниковИзвестно, что комиссия начала работу в 2018 году на волне скандалов в церквях других стран.

Ранее сообщалось, как в Италии священник устраивал секс-вечеринки с "наркотиками для изнасилований" за деньги прихожан.

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Автор: Катерина Шварц