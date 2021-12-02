Себастьян Курц возглавил правительство Австрии 18 декабря 2017 года, а ушел с этой должности 9 октября этого года.

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц навсегда оставляет политику.

Согласно информации издания Kronen Zeitung, Курц принял такое решение после рождения сына, передает Радио Свобода.

Предполагается, что министр внутренних дел страны Карл Негаммер заменит Курца на посту председателя Австрийской народной партии. Партия уже сообщила, что экс-канцлер сделает официальное заявление сегодня.

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Себастьян Курц в политике Австрии

18 ноября парламент Австрии единогласно принял решение о лишении Курца депутатской неприкосновенности – это было необходимо для завершения антикоррупционного расследования. Бывшего главу правительства Австрии заподозрили в содействии взяточничеству, после чего он покинул свой пост.

Курц самостоятельно ушел с поста премьер-министра Австрии 9 октября. Отставки главы правительства требовали оппозиционные партии в парламенте - социал-демократическая партия Австрии, либеральная "Новая Австрия" и правопопулистская Австрийская партия свободы.

Себастьян Курц возглавил правительство Австрии 18 декабря 2017 года, став самым молодым главой правительства в мире из тех, что находились в должности на тот момент.

В мае 2019 года парламент Австрии вынес ему вотум недоверия на фоне скандала из-за видео, на котором глава правой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе беседует с женщиной по имени Алена Макарова, которая якобы является племянницей одного из российских олигархов.

Автор: Ирина Погорелая