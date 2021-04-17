Австрия не играет роль посредника, но находится в контакте с российской и американской стороной.

Австрия заинтересована в том, чтобы президенты США и России провели встречу в Вене.

Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц в видеоинтервью немецкому порталу ThePioneer.

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"Для всего мира, для всей Европы будет хорошо, если состоится такая встреча. Неважно, где она пройдет. Разумеется, если она пройдет в Австрии, в Вене, то для нас это будет большой честью", - сказал Курц.

Он добавил, что Австрия не играет роль посредника, но находится в контакте с российской и американской стороной.

"Если действительно такая встреча состоится, которую мы считаем правильной и которую инициировал Джо Байден, а я считаю, что это всегда правильный путь - диалог всегда лучше для всех участников, чем что-то другое - то мы бы тогда были чрезвычайно рады, если это все состоится в Австрии", - добавил он.

Что этому предшествовало

13 апреля 2021 года Джо Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором обсудил предполагаемую причастность Москвы к вмешательству в выборы в США.

Беседа состоялась по инициативе американской стороны.

Кроме того, Вашингтон предложил организовать встречу двух президентов в одной из европейских стран.

15 апреля 2021 года Джо Байден ввел новые антироссийские санкции.

16 апреля 2021 года Россия объявила о контрмерах, направленных, прежде всего, на работу американской дипмиссии в Москве.

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Автор: Елена Коваленко