В офисе Курца заявили, что самолет заказали для него, что является "стандартным процессом".

Канцлер Австрии Себастьян Курц воспользовался после встречи в Тель-Авиве частным самолетом, который вероятно принадлежит украинскому олигарху-беглецу Дмитрию Фирташу.

Читайте такжеСША объявили новые санкции против РоссииОб этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на публикацию австрийского издания ZackZack.

4 марта Курц вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен прибыл в израиль на датском государственном самолете для обсуждения вопроса вакцинации.

Домой он возвращался вместе с австрийской делегацией на арендованном частном самолете Embraer Legacy 600 с регистрационным номером OE-IRK, который после этого направился в Киев.

В офисе Курца заявили, что самолет заказали для него, что является "стандартным процессом".

"Это абсолютно стандартный процесс бронирования индивидуальных авиаперелетов через такие компании, как Avcon Jet. Нам неизвестно, кому принадлежит соответствующий самолет, и это не имеет значения", - сообщили в ведомстве.

Издание утверждает, что у них есть соглашение, заключенное между связанной с Фирташем компанией Ukrinvest Holding AG с офисом в Вене и венской компанией Avcon Jet AG, от ноября 2017 года. Согласно ей, Avcon отвечает за эксплуатацию Embraer 600 Legacy с регистрационным номером OE-IRK.

PR-менеджер Фирташа Даниэль Капп рассказал, что самолет принадлежит "компании, которую можно отнести к Фирташу, но которая управляется автономно третьей стороной".

Отмечается, что Фирташ проживает в Австрии с 2014 года, борясь с американским ордером на экстрадицию, и за это время сблизился с австрийской политической элитой.

В юридической команде Фирташа работает бывший министр юстиции Австрии Дитер Бомдорфер, а Даниэль Капп ранее работал представителем другого бывшего лидера правящей Австрийской народной партии - Йозефа Прёлля, который также был вице-канцлером Австрии.

Фирташ живет в Вене на вилле крупного донора Австрийской народной партии Александра Шютца, пишет издание.

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Автор: Людмила Жерновская