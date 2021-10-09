Курц предложил на должность главы правительства нынешнего министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на фоне расследования прокуратуры против него сегодня вечером объявил об уходе в отставку.

Он объяснил свое решение стремлением "избежать хаоса" и "обеспечить стабильность".

Курц предложил на должность главы правительства министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга. В то же время Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии (АНП) и станет главой ее фракции в парламенте.

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Отставка Курца: детали

Перед этим отставки главы правительства потребовали оппозиционные партии в парламенте - Социал-демократическая партия Австрии, либеральная "Новая Австрия" и правопопулистская Австрийская партия свободы.

Прокуратура Австрии, занимающаяся антикоррупционными делами, ранее подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и еще девяти лиц, подозреваемых в злоупотреблении доверием и коррупции. По версии следствия, с 2016 по 2018 годы министерство финансов страны использовало бюджетные средства для финансирования рекламных объявлений в одной из австрийских газет в обмен на размещение опросов общественного мнения, выгодных для партии Курца. Это, как предполагается, было частью плана, позволившего Курцу сначала прийти к власти в АНП , а потом занять пост канцлера, передает "Немецкая волна".

Себастьян Курц на посту канцлера Австрии

Себастьян Курц возглавил правительство Австрии 18 декабря 2017 года, став самым молодым главой правительства в мире из находившихся в должности на тот момент.

В мае 2019 года парламент Австрии вынес ему вотум недоверия на фоне скандала из-за видеозаписи, на которой глава правой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе беседует с женщиной по имени Алена Макарова, которая якобы является племянницей одного из российских олигархов.

Автор: Ирина Погорелая