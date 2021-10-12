Тело генерала обнаружила его супруга.

Бывший глава Королевской морской пехоты Великобритании генерал-майор Мэтью Холмс покончил с собой. 54-летний военный офицер повесился в собственной спальне в Винчестере.

Тело генерала обнаружила его супруга, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что причины самоубийства могут быть связаны с колебаниями Холмса относительно его брака и военной службы.

Известно, что тело генерала обнаружили 2 октября. А за полторы недели до случившегося в дом к Холмсу приезжали сотрудники полиции в связи с неким инцидентом, подробности о котором не разглашаются.

Мэтью Холмс: что известно о генерале

Читайте такжеВ США нашли мертвой известную Instagram-блогершу (фото)Мэтью Холмсслужил в Косово, Ираке и Афганистане, руководил морскими пехотинцами до апреля текущего года.

Его считали одним из самых опытных британских генералов.

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Автор: Катерина Шварц