Возле тела Нарендру Гири полиция нашла якобы предсмертную записку на семь страниц, в которой упоминались имена трех его последователей.

В индийском Уттар-Прадеш в понедельник, 20 сентября, нашли повешенным одного из самых влиятельных духовных лидеров Нарендру Гири.

Об этом сообщают ряд индийских СМИ.

Возле тела Гири полиция нашла якобы предсмертную записку на семь страниц, в которой упоминались имена трех его последователей - Ананда Гири, Аадии Тивари и Сандипа Тивари. Их уже арестовали и готовятся допросить.

Отмечается, что упомянутый в записке Ананд якобы шантажировал духовного лидера интимными фотографиями с девушкой.

"Я боюсь позора. Я жил с достоинством и не смогу жить с позором. Ананд Гири сказал мне: "как много объяснений ты предложишь (когда твои фото будут обнародованы? - ред)". Это меня расстроило, поэтому я кончаю со своей жизнью", - цитируют записку индийские медиа.

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Известно, что главный подозреваемый Ананд Гири щеголял в соцсетях фото из заграницы и с дорогими аксессуарами. Средства он якобы брал из казны монастыря, хотя сам последователь духовного лидера эти обвинения отвергает.

Впрочем, есть и версия, что Нарендру Гири убили и обставили ситуацию как самоубийство.

Напомним, в Индии мужчина 11 лет прятал невесту в доме родителей и наконец женился на ней.

Церемония венчания прошла в Загсе города Неммара, штат Керала. Родственники молодого человека не поддержали его выбор, поэтому и не пришли на торжественное мероприятие.

Автор: Виолетта Орлова