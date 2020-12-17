Главному суду ЕС придется принять решение, которое может изменить отношения между странами организации.

Решающая битва Евросоюза за верховенство закона, похоже, пройдет в Высшем суде объединения. Страны ЕС и Еврокомиссия вступили в схватку, решая, когда и как вводить санкции за демонтаж демократии в странах, таких как Венгрия и Польша. В конце концов, дело перебросили на Суд Евросоюза.

Учреждение, как пишет Politico, не редко имела дело со сложными политическими и юридическими проблемами. Часто политические из них так и не удавалось решить. Но новое дело рискует достичь беспрецедентного уровня политизированности. Поэтому суд очень долго старался ее избегать.

"Суд ЕС всегда принимал политически и экономически важные решения. Но в прошлом дела касались в основном верховенства законов союза, прав граждан или целостности внутреннего рынка", - сказал профессор европейского закона и исполнительный директор Института Макса Планка Буркхард Гесс.

На прошлой неделе лидеры ЕС согласились с механизмами, которые могут отрезать от европейских денег страны, такие как Венгрия и Польша, где были выявлены нарушения принципа верховенства закона. Но они также решили отложить запуск этих механизмов до момента, когда суд решит, обоснованы ли они.

Суд ЕС, расположенный в Люксембурге, обычно занимался техническими проблемами. Например, вопросами компетенции союза в торговле. Но его все чаще призывают проверить, соответствует ли поведение Будапешта и Варшавы законам и ценностям ЕС. Теперь 27 судей в красных мантиях должны будут заниматься самыми горячими политическими спорами в Европе.

Читайте такжеWashington Post: Война в Украине должна напомнить ЕС, почему автократы-плохие соседиБывший член Верховного суда Нидерландов Кис Стерк сказал, что Суд ЕС традиционно стремится достичь "деэскалации" в принятии решений. Он пытается найти юридические решения для проблем интеграции ЕС, пытаясь не позволить им превратиться в большую политическую битву. Но новое дело, похоже, столкнется с пределом возможностей такого подхода.

"Ситуация обострилась немного. Наступит момент, когда суду в Люксембурге придется показать, во что он на самом деле верит. И это произойдет очень скоро", - считает нидерландский судья.

Еврокомиссия и западные страны-участницы ЕС годами обвиняли Венгрию и Польшу в отступлении от демократических стандартов, подрыве независимости судов и атаках на свободу СМИ. Но политические переговоры с Варшавой и Будапештом ничего не достигли. А дисциплинарные процедуры в соответствии со статьей 7 Лиссабонского соглашения, застряли в Совете ЕС, где некоторые страны оказались не готовы одобрять санкции.

Politico напоминает, что еще раньше Суд ЕС в Люксембурге рассматривал несколько дел против Венгрии и Польши из-за нарушения верховенства закона. Одна из них касается европейских ордеров на арест, а также сомнений судов в странах ЕС в том, стоит ли им передавать преступников и подозреваемых Польши. Поскольку о независимости судов в стране больше нет речи.

Читайте такжеPolitico: Польша может выйти из ЕС и для этого есть три причины"Суды Ирландии, Нидерландов и Германии спрашивают Суд ЕС: можем ли мы и дальше выполнять европейские ордера об аресте от Польши? Против Польши продолжается процесс на основании статьи 7. Означает ли это, что польские суды более не являются независимыми? Мы можем им доверять?",- сказал Гесс.

Решение должно появиться в начале следующего года. Если суд решит, что судебная система Польши больше не заслуживает доверия, это поставит судебное сотрудничество между Варшавой и другими столицами ЕС под удар. Это сильно навредит отношениям внутри союза и может задеть все остальные сферы, а не только систему правосудия.

Другой иск против Польши еще более угрожающий для ЕС. Еврокомиссия пожаловалась на новый польский дисциплинарный режим для судов, который Варшава ввела в 2017 году. Он позволяет наказывать судей за содержание их решений. Наказания варьируются от отмены судейской неприкосновенности до лишения полномочий и сокращения зарплаты.

Читайте такжеForeign Policy: Западная Европа теряет нуждающихся ей иммигрантовВ Еврокомиссии считают, что это "подрывает независимость польских судов, лишая их надлежащих гарантий защиты от политического контроля". В начале декабря во время слушания в суде ЕС пять стран союза: Бельгия, Дания, Нидерланды, Финляндия и Швеция, - поддержали запрос Еврокомиссии, чтобы суд обязал Польшу отменить свою реформу. Юрист Мария Вольфф, представляющая правительство Дании, предостерегла, что если сейчас ничего не сделать, польское поведение "может пробить трещину в основе ЕС".

"Это дело касается основополагающего вопроса о независимости судебной системы. Суд ЕС должен четко сказать, то, что происходит, нормально, или нет. Это делает дело чувствительным с чрезвычайно большими политическими последствиями", - сказала Вольфф.

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Перевод: Лесь Дымань