Польские политики правого толка уже мечтают о стране с закрытыми границами и союзами за пределами Европы.

Ни одна принятая Евросоюзом декларация с уступками не изменит того, что он и в дальнейшем сможет наказывать за нарушение верховенства закона. Лидеры ЕС могут завернуть этот факт в различные заверения. Но принятый в июле механизм, который привязывает выплаты союза к соблюдению верховенства закона и других фундаментальных основ европейской организации, не изменился.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, напоминая, что польская партия "Право и Справедливость" угрожала наложить вето на бюджет ЕС, если этот механизм останется. Но она оказалась в том же положении, что и в 2007 году во время переговоров о Лиссабонское соглашение.

Читайте такжеFinancial Times: Евросоюз разъедает коррупцияТогдашний президент Лех Качиньский и его брат Ярослав, который был премьер-министром, упорно требовали изменить положение о подсчете голосов в Совете ЕС. Но зашли в тупик. Остальная часть ЕС была готова трогаться, оставив Польшу на перроне. Поэтому Качиньским пришлось согласиться поддержать итоговую декларацию саммита, которая практически не изменилась. После саммита говорили о "тяжелых переговорах" и большом успехе.

Сегодня об успехе может говорить только Виктор Орбан, человек, который возглавляет коррупционный режим при поддержке накормленных дотациями ЕС олигархов. Из предложенных перед саммитом решений следует, что ЕС позволит людям Орбана заниматься своими аферами еще целых два года, пока ситуацию не расследует Суд Евросоюза. Но именно столько времени нужно Орбану, чтобы укрепить свои позиции перед очередными выборами.

Сам Орбан не одержал бы такую крупную победу без поддержки польских братьев. Для этого он воспользовался напряжением во фракции "объединенных правых". А в понедельник, когда СМИ были переполнены заявлениями вроде "вето или смерть", именно Орбан приехал в Варшаву на разговор с политиками о компромиссе с немецкой стороной. Именно он задавал тон в Варшаве. Венгерский хвост без особого труда махал польской собакой.

Читайте такжеForeign Policy: Западная Европа теряет нуждающихся ей иммигрантовПоследствия всего этого почувствует не Венгрия, а Польша, пятая страна ЕС, от которой ожидают исполнения роли в соответствии с ее размером. Польша, угрожая заблокировать бюджет и фонд восстановления после коронавируса, пересватала быть тормозом ЕС, она превратилась во вредителя.

Вся авантюра венгерско-польского вето имеет еще один тревожный аспект. Годами власть в Варшаве подчеркивала, что выход Польши из Евросоюза - это безумная выдумка. Polexit был темой табу. Но все изменилось. На протяжении последних недель ключевые политики "Объединенных правых" размышляли о Польше с закрытыми границами, восстановленными пошлинами, которая ищет помощь за пределами ЕС. Это роковой сигнал о том, что дрейф Польши на периферию Европы будет ускоряться.

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Перевод: Лесь Дымань