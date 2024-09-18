Неудачи буквально преследуют компанию Boeing, хотя конкретно сейчас речь не идет о печально известной линейке 737 MAX.

Самолет Boeing 737-900 авиакомпании Delta Airlines был вынужден вернуться назад вскоре после взлета, поскольку из носов и ушей пассажиров пошла кровь из-за проблем с давлением в салоне. Об этом пишет The Independent.

Как сообщается, Boeing 737 вылетел из аэропорта Солт-Лейк-Сити и направился в Портлендский международный аэропорт.

Вскоре после взлета пассажиры начали испытывать дискомфорт. Одна из пассажирок сказала, что у нее было ощущение, будто кто-то ударил ее ножом в ухо. "Я схватила себя за ухо, оттянула руку назад, и на ней была кровь", - говорит пассажирка по имени Джаки Персер.

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В Федеральном авиационном управлении США (FAA) сообщили, что проблема дала о себе знать, когда самолет достиг высоты более 10 тыс футов (3 тыс м). Сейчас инцидент расследуется.

Сама Delta Airlines уже извинилась перед пассажирами. "Летный экипаж придерживался процедур, чтобы вернуться в Солт-Лейк-Сити, где наши команды на земле поддержали наших клиентов с их немедленными потребностями", - говорится в заявлении авиакомпании.

О серьезных травмах, которые могли возникнуть в результате инцидента, не сообщалось.

Аварии и катастрофы Boeing 737 MAX

Со своей стороны отметим, что модель Boeing 737-900 принадлежит к линейке Next Generation. В то же время, наиболее проблемной является модель Boeing 737 MAX (а конкретно, MAX 8).

Напомним, в октябре 2018 года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air разбился вскоре после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия). 181 пассажир и 8 членов экипажа погибли.

А уже в марте 2019-го самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы (Эфиопия). Тогда погибли 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

Эти катастрофы, а также некоторые другие инциденты привели к многолетнему кризису американской авиакомпании. Так, еще в 2020-м сообщалось, что Boeing впервые за несколько десятилетий понесла убытки.

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