Компания Boeing понесла убытки - впервые за 22 года

В компании решили сосредоточиться на восстановлении долгосрочного доверия пассажиров к бренду Boeing.

Американская корпорация Boeing, чья модель 737 MAX оказалась провалом десятилетия в авиации, понесла в 2019 году чистый убыток в размере 636 миллионов долларов против 10,46 миллиарда долларов чистой прибыли в 2018 году.

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Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на отчет компании.

Отмечается, что компания понесла убытки в годовом исчислении впервые с 1997 года.

"Мы сосредоточены на возобновлении эксплуатации Boeing 737 MAX и восстановлении долгосрочного доверия пассажиров к бренду Boeing", - заявил генеральный директор компании Дэвид Кэлхун.

Так, годовая выручка компании составила 76,56 миллиарда долларов, сократившись на 24% по сравнению со 101,3 миллиарда долларов годом ранее. Операционные убытки достигли 1,975 миллиарда долларов. При этом портфель невыполненных заказов, включая более 5,4 тысячи пассажирских самолетов, составляет 463 миллиарда долларов.