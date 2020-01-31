цей матеріал доступний українською

Компания Boeing понесла убытки - впервые за 22 года

15:02, 31 января 2020
Транспорт
61 0
Иллюстрация REUTERS

Американская корпорация Boeing, чья модель 737 MAX оказалась провалом десятилетия в авиации, понесла в 2019 году чистый убыток в размере 636 миллионов долларов против 10,46 миллиарда долларов чистой прибыли в 2018 году.

Читайте такжеBoeing официально остановил производство модели 737 Max

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на отчет компании.

Отмечается, что компания понесла убытки в годовом исчислении впервые с 1997 года.

"Мы сосредоточены на возобновлении эксплуатации Boeing 737 MAX и восстановлении долгосрочного доверия пассажиров к бренду Boeing", - заявил генеральный директор компании Дэвид Кэлхун.

Так, годовая выручка компании составила 76,56 миллиарда долларов, сократившись на 24% по сравнению со 101,3 миллиарда долларов годом ранее. Операционные убытки достигли 1,975 миллиарда долларов. При этом портфель невыполненных заказов, включая более 5,4 тысячи пассажирских самолетов, составляет 463 миллиарда долларов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter