Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что поддержка Лондона Киеву останется неизменной.

Великобритания продолжит стоять "плечом к плечу" с Украиной независимо от результатов выборов в США в следующем году.

Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Грант Шаппс, отметив, что поддержка Лондона Киеву является "неопровержимой", а вопрос журналистки BBC Лоры Куэнсберг о том, что будет если президент-республиканец будет избран и решит отказаться от поддержки Украины со стороны США - "спекулятивным", сообщает CNN.

"Пройдет некоторое время, прежде чем мы увидим, что произойдет на республиканских выборах, но мы продолжим стоять плечом к плечу с нашими друзьями в Украине", — сказал Шаппс .

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"Я искренне верю, как заявил на этой неделе президент Украины Зеленский, что на самом деле американцы видят в своих интересах, в интересах всего мира, чтобы Украина оставалась демократической страной", — добавил он.

"Мы знаем, что происходит, когда мы позволяем тирану вторгнуться к соседу, а затем продолжаем двигаться на запад. И абсолютно важно, чтобы Путин не смог без последствий войти в соседнее демократическое государство, и именно поэтому Великобритания твердо стоит на своем, и мы будем продолжать это делать", — заключил он.

Война в Украине и выборы в США

Республиканцы разделились в своей поддержке президента Украины Владимира Зеленского. Недавние опросы показали, что большинство республиканцев считают, что Америке следует делать меньше, чтобы помочь Украине противостоять российскому вторжению.

Опрос CNN, проведенный в августе, показал, что сейчас большинство американцев выступают против разрешения на увеличение финансирования Украины, а среди республиканцев число противников взлетает до 71%.

24 сентября 2023 года кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор Флориды Рон ДеСантис выступил против членства Украины в НАТО.

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